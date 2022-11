Az FTX-ről van szó, amelyet mérete miatt a többség immunisnak tartott az ilyen esetekre. A valóság viszont ellentmond a várakozásoknak, ami a teljes kriptoszektorba vetett hitet megtépázhatja. Nem véletlen mondják sokan, hogy a kripto összeomlása sem zárható ki.

A rivális dobott volna mentőövet

A hét elején egyre szélesebb körben terjedt el az az értesülés, miszerint az FTX-nek likviditási gondjai vannak (azaz nem áll rendelkezésére elegendő készpénz, vagy gyorsan készpénzzé tehető eszköz) és egy válsághelyzet sem zárható ki. Válaszul a platform egyre több neves befektetője számolta fel ottani befektetéseit és vette ki a pénzét. Ahogy az lenni szokott, a bizalom megrendülésével önbeteljesítővé váltak a likviditási válsággal kapcsolatos jóslatok. A technikai részletek hosszas kifejtésétől most eltekintünk, ezekről itt olvasható egy részletes beszámoló.

Keddre kritikussá vált az FTX körül zajló diskurzus, délután pedig bombaként robbant a hír, hogy a Binance felvásárolhatja a vállalatot. Ez több szempontból is sokkoló fejlemény volt:

A Binance a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, vagyis az FTX első számú riválisa. A két vállalat között egyébként is különösen fagyos a viszony. A kriptotőzsdék vezérigazgatói rendszeresen vitatkoznak egymással Twitteren, legutóbb néhány nappal a bejelentés előtt vádolták meg egymást azzal, hogy ártanak a szektor jövőjének. Az FTX likviditási válságának kialakulásához maga a Binance is hozzájárult. A nagy rivális több százmillió dollárnyi tokent vont ki a cég platformjáról, indoklásában pedig egyértelműen arra utalt, hogy az FTX csődjére készülnek és meg akarják előzni, hogy emiatt sok pénzt veszítsenek.

A fenti okok ismeretében talán átérezhető, mennyire meglepő volt a szektor követőinek, amikor kedden úgy tűnt, közösen folytatják az ellenlábasok.

Ellenségből barátok

A két vállalat Twitteren jelentette be, hogy a Binance aláírt egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot az FTX felvásárlására. Utóbbi vezére, Sam Bankman-Fried kifejezetten barátságos közleményben számolt be a fejleményekről:

Tudom, hogy megjelentek pletykák a médiában a két tőzsde közötti konfliktusról, de a Binance rendre igazolja, hogy elkötelezett egy decentralizáltabb globális gazdaság mellett, és kész javítani a szektor viszonyát a szabályozókkal. A legjobb kezekben vagyunk.

A Binance CEO-ja, Changpeng Zhao is joviális hangnemet ütött meg. Kijelentette, hogy szeretnének segítséget nyújtani az FTX-nek ebben a szorult helyzetben, aminek nyomán végül a felhasználókat és befektetéseiket óvnák meg.

Korai volt az öröm

Aki végig követett már néhány hasonló történetet az tudja, hogy meglepően gyakori, hogy az egyik fél visszalép a felvásárlástól. Épp ez történt itt is. A Binance az FTX könyvelésének átnézése után elállt az ügylettől. Az erről szóló közleményben sajnálatukat fejezték ki, de arra jutottak, hogy az FTX gondjai és az ellenük indított szabályozói vizsgálatok miatt nem vállalják az ügylettel járó kockázatot.

A mentőháló elvesztésével az FTX új lehetőségek után kell nézzen, egyes értesülések szerint nagyjából 9 milliárd dollárra lenne szükség a túléléshez. Érthető, hogy nem tolonganak a befektetők, így Bankman-Fried elismerte: közel állnak a csődhöz. A vállalatvezető hosszú üzenetben kért bocsánatot az ügyfelektől, de egyértelműen odaszúrt a Binance vezérének. Megjegyzéséből úgy tűnik, közvetlenül őket teszi felelőssé a helyzetért, ami a likviditási gondok hátterét ismerve erős túlzásnak tűnik.

A megváltót látták benne, most nem győzik szapulni

Sam Bankman-Fried egyébként is egy izgalmas figura. A bohókás kinézetű vállalkozó mindössze 27 évesen alapította meg saját kriptotőzsdéjét, amelyet gyorsan a legnagyobbak közé emelet. Még mindig csak 30 éves, de az elmúlt években többször kikiáltották már a hagyományos pénzügyi szektor nemezisének, akitől okkal félhetnek a bankok és tőzsdék.

A nagy vizionárius viszont eddig nem a szektort, csak saját vállalatát forgatta fel. Ez jóval kisebb teljesítmény, mint az előbbi lett volna. Ezzel együtt vitathatatlan, hogy nem kis dolgokat ért el az elmúlt években. Az FTX gondjaihoz viszont nagyban hozzájárult az a felelőtlenség, hogy az ügyfelek által elhelyezett pénzt illikvid, lényegében értéktelen tokenekbe fektették. Never meet your heroes, mondaná erre az angol.

A bizalomhiány tovagyűrűzik a teljes szektorba

Az FTX bukása sokként érte a szektort, így érthető, hogy sokan a teljes ökoszisztéma stabilitását megkérdőjelezik. A fagyos hangulat a kriptovaluták árfolyamára is kihatott, a likviditási válság beálltát követő másfél nap alatt a bitcoin árfolyama 23, az etheré 31 százalékot is esett. Ennek egy részét azóta visszahozták, de továbbra is a kétéves minimum környékén zajlik a kereskedés. A kisebb tokenek körében még nagyobb eséseket is láthattunk.

Az eset általános tanulsága, hogy a kriptoszektorban a legnagyobbak is csődbe mehetnek néhány nap leforgása.

A képet némiképp árnyalja, hogy a problémás praktikák nem most kezdődtek, a piac kedvezőtlen alakulása mostanra emelte őket kritikus kockázattá.

Váratlan csődesetek minden szektorban vannak, a jegybanki mentőháló hiánya, a szabályozókkal ápolt kiszámíthatatlan viszony és a hatalmas volatilitás azonban kiemelten érzékennyé teszi ezt a közeget a hirtelen sokkokra. A kripto-hívők rendre a hagyományos, elavult és centralizált pénzügyi szektor leváltását nevezik meg legfontosabb célként, de ez az ambíció egyre kevésbé tűnik reálisnak. Szinte biztosan kijelenthetjük, hogy ez a forradalmi változás nem fog végbemenni.

Vannak ígéretes projektek

Azt a szkeptikusok többsége is elismeri, hogy vannak értékteremtő felhasználási módjai a kriptovalutáknak és a blockchain technológiának, amelyre épülnek. Éppen ezért az FTX elesése sem jelenti majd a teljes szektor felszívódását. Továbbra is vannak ígéretes projektek, amelyek fokozott transzparenciát, bizalmat és demokratizációt hozhatnak életünk egyes területeire.

Az eredeti, magasztos cél üldözése helyett a gyakorlatias felhasználási módok terjesztése lehet a következő évek legfontosabb célja. Elvégre már a legnagyobb, centralizált kriptotőzsdék is szembennek az eredeti ambíciókkal. Ezeket egy-egy vállalat hozta létre, amely központi szereplőként alakítja a felület jövőjének alakulását, általában úgy, hogy minél több bevételt tudjon szedni ügyfeleitől. Elestük talán nem akkora veszteség, mint elsőre hinnénk.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.