Új év, új kihívások – pénzügyi tippek az évkezdéshez

Újévi fogadalmak nélkül szinte nincs is új esztendő. Ha valaki szeretne életmódot váltani, érdemes újraértékelnie a pénzügyeit is. Nemcsak a jövőjét alapozhatja meg ezzel, hanem a megfogalmazott célját is könnyebben elérheti a megalapozott pénzügyi háttérrel. Lássunk néhány alapvető tippet, amely segíthet életünk új fejezetének elindításában – fintechmegoldásokkal kiegészítve.

Honnan indulunk?

Mielőtt a jövővel foglalkoznánk, muszáj tisztáznunk jelenlegi pénzügyi helyzetünket. Össze kell gyűjtenünk minden fontos pénzügyi adatunkat, és átfogó képet kialakítani arról, honnan indulunk.

Elsőként figyelmet kell fordítanunk a statikus, az adott pillanatban nem változó elemekre:

Elérhető pénzek: például a bankszámlán tartott pénz, a készpénz, illetve egyéb könnyen elérhető források.

például a bankszámlán tartott pénz, a készpénz, illetve egyéb könnyen elérhető források. Kintlévőségek: gondolva itt egyebek mellett a kölcsönadott pénzekre.

gondolva itt egyebek mellett a kölcsönadott pénzekre. Megtakarítások, befektetések: úgymint a megtakarítási számlán tartott pénz, a részvények, a kötvények és az ingatlanbefektetések.

úgymint a megtakarítási számlán tartott pénz, a részvények, a kötvények és az ingatlanbefektetések. Hitelek, kötelezettségek: a felhasznált hitelkártyakeret, a személyi kölcsön, a jelzáloghitel és az egyéb tartozások.

Vannak a fentieken túlmenően beérkező és kimenő pénzek, amelyeket fontos folyamatosan követni:

Bevételek: a havi fizetés, az eseti megbízásokból adódó bevételek.

Kiadások: a lakbér, a rezsi, a bevásárlások egyebek mellett.

Természetesen a fentieket ki lehet egészíteni más tételekkel is. Egy magánvállalkozónak és egy céges alkalmazottnak számos ponton különbözhetnek a fentiektől a releváns pénzügyi adatai.

A következő lépés: személyes költségvetés

Amint kialakítottunk egy átfogó képet, elkezdhetünk gondolkozni a pénzügyi céljainkon. Lehet, hogy szeretnénk félretenni egy autóra vagy egy ingatlan megvásárlásához szükséges önerőre, de akár a nyugdíj-megtakarítás, a gyermekek jövőbeli támogatása vagy az életszínvonal általános növelése is szóba jöhet.

Először is fontos kidolgozni egy költségvetést

– meg kell határozni, hogy milyen kiadásokra vagy tervekre mennyi pénzt különítünk el a havi jövedelmünkből. A legjobb úgy tekinteni a büdzsé elemeire, mint a havi jövedelmen belül kialakított kisebb fizetésekre. Csak egy adott összeg érhető el, és ennél többet nem tudunk elkölteni az adott hónapban.

Az alapvető megélhetési költségeknél (lakbér, rezsi, bevásárlás) könnyű meghatározni egy hozzávetőleges keretet. Egyéb kiadásoknál – mint például az egyes szolgáltatásokra vonatkozó előfizetések, ruhák, ételrendelések – már több tér van a költségek csökkentésére.

Egy költségvetés elengedhetetlen eleme a vésztartalék is. Váratlan események esetén jól jön egy olyan keret, amelyből több hónapig fenn tudjuk tartani magunkat. Jellemzően elég 3-6 havi kiadásra elegendő pénzt elkülöníteni ennek érdekében, mielőtt elkezdünk félretenni más célokra.

Végül kiderül az is, hogy reálisan mennyi pénzt tudunk félretenni a megfogalmazott vágyaink megvalósítására. Rövid távon megeshet, hogy alakítani kell a büdzsén – könnyen lehet, hogy egy adott keret túlságosan kicsinek vagy nagynak bizonyul. Közép- és hosszú távon viszont muszáj tartanunk magunkat az elhatározásokhoz.

Ha ezzel megvagyunk, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a megtakarítások egy részét fektessük be. Így tudjuk ugyanis megőrizni az értéküket – főleg a jelenlegi magas inflációs környezetben.

Gondolkodjunk hosszabb távra!

Kész büdzsével és felépített vésztartalékkal is érdemes kiemelt figyelmet szentelni pár pénzügyi célnak.

Lehetőségeink szerint igyekezzünk visszafizetni minden hitelünket és tartozásunkat.

Nagy segítség, ha csökkentjük a ránk nehezedő pénzügyi nyomást, és a jövőben több pénzt tudunk elkülöníteni céljaink megvalósítására. Az sem elhanyagolható szempont a jelenlegi kamatszintek mellett, hogy ezzel érdemben tudjuk csökkenteni a hitelekhez kapcsolódó költségeket.

Többféle megközelítést is alkalmazhatunk. Jó ötlet a magasabb kamatozású hiteleket törleszteni először, ugyanis ezek a kölcsönök a „legdrágábbak”. Kezdhetjük azonban a legkisebb értékű tartozásokkal is. Egyéb céljaink teljesítésében is motiváló, ha gyorsabban megszabadulunk egy-egy kötelezettségtől. Korábban a refinanszírozás, azaz alacsonyabb kamatozású hitelek felvétele és a régebbiek törlesztése is opció volt, ez a jelenlegi kamatkörnyezetben azonban reálisan nem kivitelezhető.

A nyugdíj-megtakarítások kiemelt fontosságúak. Nem érdemes kizárólag az állami védőhálóra hagyatkozni. A legfőbb cél az, hogy idős korunkban is képesek legyünk majd eltartani magunkat a saját megtakarításunkból is. Minden nyugdíjkifizetés már a bónusz lehet, ha erre figyelünk. Szinte csak nyerhetünk, ha utánajárunk az elérhető nyugdíj-megtakarítási termékeknek, valamint a munkáltatók támogatási programjainak is.

Segítségünkre van a pénzügyi technológia

Pénzügyi helyzetünk megismerését, a költségvetés elkészítését, valamint a célokhoz kötött megtakarításokat egy tollal és egy papírral a kezünkben is elkezdhetjük. Mindezt azonban sokkal könnyebbé teszi a pénzügyi technológia, azaz a fintech.

A felsorolást muszáj a személyes pénzügykezelő, azaz PFM-alkalmazásokkal kezdeni. Ezek olyan applikációk, amelyek összegyűjtik tranzakcióinkat, és teljes képet adnak arról, hogy melyik hónapban mekkora volt a kiadásunk egy adott költségkategóriában. Egyes alkalmazások több banknál vezetett számlákat is képesek összesíteni. Így könnyen megtudhatjuk például, hogy decemberben mennyit költöttünk szórakozásra vagy közüzemi díjakra.

Az egyik legismertebb ilyen alkalmazás a decemberben megszűnt Koin volt itthon, számos más alternatíva azonban továbbra is elérhető.

A költségvetést és a különböző célra félretett keretek kezelését egyes hagyományos bankoknál és neobankoknál is egyszerű megoldani, például a Revolutnál. Az alkalmazásokon belül zsebeket lehet létrehozni, amelyekbe automatikusan utalhatunk pénzt heti és havi rendszerességgel is, így nem visz el sok időt a pénz kezelése.

A neobankokra jellemző még egy érdekes és hasznos fizetési megoldás. A Revolutnál is be lehet például állítani, hogy az alkalmazás a fizetés esetén felkerekítse a végösszeget. A különbözet egy megtakarítási zsebbe kerül, így sok kis hozzájárulással akár egy nagyobb összeget is félre lehet tenni szinte észrevétlenül.

A kiadások csökkentésére is több lehetőségünk van. Már Magyarországon is elterjedtek a készpénz-visszatérítési megoldások, számos portál összegzi továbbá az online és offline elérhető kedvezményeket, kuponkódokat.

A költségvágás jegyében célszerű a gyakran látogatott boltok hűség- és jutalomprogramjaiban is részt venni.

Manapság online is egyszerűen választhatunk a befektetési termékek közül is. Így akár otthonunk kényelméből válogathatunk a különböző részvények, kötvények, valamint befektetési alapok közül. Fontos minden ilyen döntés előtt alapos kutatómunkát végezni vagy felkeresni egy szakértőt.

Ha elkerülhetetlen a kölcsön, akkor rövid távra érdemes lehet megnézni a BNPL-szolgáltatók kínálatát. A BNPL egyfajta rövid lejáratú hitel, ami jellemzően kamatmentes és főleg online vásárlásoknál érhető el. Hosszabb távra pedig ott vannak a hiteleket összehasonlító portálok, amelyek az igényeinknek megfelelő hitelkonstrukciók alapján mutatják be a banki termékpalettákat.

A cikkben foglaltak nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak, csupán ismeretterjesztő tartalomnak.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.

Források: Fintech.hu, Reddit