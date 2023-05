Soha nem kaptak még ekkora figyelmet az egyéni vállalkozók, mint most

Magyarországon több mint 500 ezer egyéni vállalkozó volt márciusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Ők olyan vállalkozók, akik magánszemélyként folytatnak valamilyen üzleti tevékenységet bevételszerzési céllal. Rengeteg kereskedő és szolgáltató választja ezt a vállalkozási formát – médiaszakemberek, fejlesztők, vendéglátósok, futárok, kozmetikusok, de akár egészségügyi dolgozók is.

A Covid-hatás

Az elmúlt néhány évben az eddiginél jóval nagyobb figyelem hárult az egyéni vállalkozókra világszerte. Eleinte az olyan platformok felemelkedése miatt, amelyek komplett, könnyen elérhető ügyélkört tudnak biztosítani a számukra. Ilyen például az Uber, az Airbnb, de például a Foodpanda is. Másrészt a koronavírus-járvány több szempontból is megváltoztatta az emberek gondolkodásmódját.

Vannak, akik rájöttek, hogy a véltnél könnyebben elveszíthetik a munkájukat, ezért saját lábra kell állniuk. Rengeteg történet kering olyanokról is, akik otthagyták korábbi munkahelyüket vagy egyelőre másodállásban kezdtek el vállalkozni. Velük együtt a biztosabb munkahelyi háttérrel rendelkezők is találtak indokot a vállalkozásindításra. Sokan a pandémia alatti lezárások során (újra) felfedezték kreatív énjüket és ennek hódolnak, vagy csak a digitális átállás során rájöttek, hogy hatékonyabban többet is tudnak dolgozni.

Ez a fellángolás felkeltette számos fintech cég figyelmét is. Az egyéni vállalkozók helyzete korábban nem feltétlenül volt egyszerű a hagyományos pénzügyi szektorban. Valahol a lakossági és a vállalati ügyfelek közé lehet elhelyezni őket. A bankok és biztosítók jellemzően nem dolgoztak ki a speciális igényeikre szabott termékeket vagy szolgáltatásokat. Az egyéni vállalkozás turbulens mivolta sem segít – az ingadozó jövedelem és az eseti megbízások tömege sok tradicionális játékost elriaszt. A fintech cégek viszont igyekeznek minél jobban megérteni a szegmenst, és különféle megoldásokkal enyhíteni a problémákat.

Logikus lépés: egyéni vállalkozói számla

Számos digitális pénzügyi szolgáltató kínál számlacsomagot egyéni vállalkozóknak. Kommunikációjukban azt hangsúlyozva „ez egy dedikált ajánlat az elhanyagolt vállalkozói rétegnek”. Legtöbbször nincsenek azonban valóban teljesen a vállalkozók igényeire szabva ezek a szolgáltatások, mert az egyéni vállalkozókat és a kisvállalkozásokat egyaránt megcélozzák. Vannak persze üdítő kivételek is.

A Revolut teljes mértékben az egyéni vállalkozók igényeire próbál reagálni néhány országban.

A Revolut Pro csomag a lakossági ügyfeleknek szóló alkalmazásban biztosít vállalkozóknak hasznos funkciókat. Egy költségmentes számla mellett olyan bankkártyát kapnak a szerződők, amely a vásárlások 1 százalékát visszatéríti egyfajta kedvezményként. A pénzügyi tervezést költségkezelő és -elemző funkciók segítik. Emellett lehetőség van QR-kódok, fizetési linkek, valamint számlasablonok segítségével fizetéseket fogadni a vásárlóktól.

Természetesen ott vannak a Revoluttól megszokott további lehetőségek is. Percek alatt lehet számlát nyitni, kedvező árfolyamok mellett lehet devizát váltani, valamint számos fizetési megoldás is igénybe vehető.

Nem meglepő, hogy a Revolut az egyéni vállalkozók számára is piacra dobott egy csomagot, amellyel a fintech óriás számos területen igyekszik ezeknek az ügyfelek kedvében járni. A lakossági szegmensben a költséghatékonyságot preferálókra, a gyakori utazókra, a prémiumszolgáltatásokat előtérbe helyezőkre, valamint a kereskedési lehetőségeket keresőkre is gondol. Mellettük a vállalati szegmens számára is fejlett, digitális szolgáltatásokat nyújt, ami a hagyományos pénzügyi szektorból gyakran hiányzik. Sőt, a Revolut 18 év alatti csomaggal a tinédzsereknek is kedvez, lényegében előre kiveti hálóját a jövő ügyfeleire.

A gyakran emlegetett biztosítás

A biztosítási technológia is tartogat egy-egy érdekes megoldást az egyéni vállalkozók számára. Ilyen például a „pay-as-you-go” biztosítás, amelyért a használat függvényében kell fizetni. A Zego, egy amerikai szolgáltató, például a népszerű alkalmazásoknak bedolgozó vállalkozókat segíti. Az Uber és a Bolt sofőrjei, valamint a Deliveroo és a Just Eat futárai akár egy órára is köthetnek biztosítást a Zegóval. Bár sokak szerint nem olcsó, mégis jobb alternatíva, mint egy javarészt kihasználatlan, hagyományos biztosítás.

Természetesen az árazás nagyon fontos egy biztosításnál – főleg akkor, ha egy kezdő vállalkozó veszi igénybe. Vannak azonban olyan termékek, amelyek annyira fontosak, hogy magasabb díj mellett is érdemes legyen elfogadni az ajánlatot – ilyen például a felelősségbiztosítás. A Moojo alapvetően egy számlázóplatform szabadúszók számára. Amikor azonban az idén bevezette az első biztosítását, pont a felelősségbiztosításra esett a választása. Nem ok nélkül: az egyéni vállalkozók teljes személyes vagyonukkal felelhetnek tartozásaikért, így számukra különösen fontos, hogy biztosítva legyenek bizonyos károk ellen.

Fontos segítség szükség esetén

Pár hete mutatkozott be a Puulse az Egyesült Királyságban és Franciaországban – ez egy olyan platform, amely hitelezési szolgáltatásokat nyújt egyéni vállalkozóknak. Gyakran megesik, hogy egy szabadúszónak sokat kell várnia a munkája ellenértékére. A felületre regisztrálva azonban a felhasználók előre megkaphatják pénzüket az elvégzett munkájuk után.

Mi több, a Puulse akkor is segít az ügyfélkörének, ha egy gyengébb hónap alatt nem folyik be elég bevétel, ami pénzügyi nehézségeket okoz. Ilyen esetben kamatmentesen, késedelmi díjak nélkül igényelhetnek hitelt, amellyel átmenetileg fedezik a hiányt. Az összeget később természetesen vissza kell fizetni.

Hasonló szolgáltatást nyújtott régebben a Trezeo is. A fintech úgynevezett „jövedelem simítást” kínált. Megfigyelte, hogy egyéni vállalkozó ügyfelei átlagosan mennyi pénzt keresnek hetente. Ha a heti bevétel az átlag alá esett – például egy szabadnap miatt – akkor a Trezeo kipótolta a különbözetet, majd a későbbiekben az áltagnál erősebb hetek bevételeiből egyenlítette ki a tartozást. A céget 2021-ben felvásárolta a Monese, egy Magyarországon is ismert digitális pénzügyi szolgáltató.

A nyugdíjas évekre is gondolni kell

A bankszámlák, biztosítások és hitelek elengedhetetlenek a stabil működéshez. Az egyéni vállalkozók számára ugyanakkor kiemelten fontos a nyugdíjmegtakarítás is. Jövedelmük ingadozó lehet, nincs továbbá munkáltatójuk sem, amely különböző megtakarítási terveket ajánlana nekik.

A brit Penfold rugalmas konstrukciókat dolgozott ki egyéni vállalkozóknak.

Teljesen digitális szolgáltatása kényelmes ügyintézést kínál, ráadásul az alacsony működési költségek miatt kedvező árszabás mellett. A szolgáltató az ügyfelek életkora és kockázattűrő képessége alapján ajánl befektetési lehetőségeket. A befizetések ütemezését és összegét rugalmasan kezelhetik a felek, elvégre sosem tudni, melyik hónap mekkora bevételt hoz. A Penfold emellett a kifejezetten egyéni vállalkozókra érvényes adókedvezményekkel is segít.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.