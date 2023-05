Túlárazott majmos képektől a szórakoztatóipar forradalmasításáig

A technológiai innováció mindig is döntő szerepet játszott a szórakoztatóipar fejlődésében. Legyen szó mozifilmekről vagy tv-sorozatokról, zenéről vagy videójátékokról, a technológia jelentőségét nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A blokklánc-technológia megjelenése új lehetőséget kínál a szórakoztatóipar számára a fejlődésre és a szórakoztatás újradefiniálására. Jelenleg a legizgalmasabb terület a nem felcserélhető tokenek, vagy röviden NFT-k világa.

Na, de mik is azok az NFT-k?

Az NFT-k olyan digitális eszközök, amelyek egyedi tulajdonjogot képviselnek egy adott digitális tárgyra vagy tartalomra vonatkozóan. NFT bármilyen digitális műalkotás lehet, mint például egy kép vagy zeneszám. Létrehozásuk, tárolásuk, adásvételük a blokkláncon történik, amely révén a tulajdonjogukat és annak változását egy biztonságos, decentralizált rendszerben lehet nyomon követni és igazolni.

Megoldás a szellemi tulajdon védelmére

Az NFT-k egyedi természetükből adódóan jól illeszkednek a szórakoztatóiparba, ahol a szellemi tulajdon a legértékesebb eszköz. Itt minden az alkotások létrehozása, terjesztése és eladása körül forog. Az NFT-k ebben és a szellemi tulajdonjogok védelmében is segítséget jelenthetnek. Bár a szellemi tulajdont jogszabályok védik, ez ma már nem annyira hatékony, mint korábban. Ennek oka, hogy a technológia gyorsabban fejlődött, mint a szellemi tulajdon védelmének jogi keretei. Az internet megkönnyítette mások munkájának az engedélyük nélküli másolását és pénzzé tételét. A generatív mesterséges intelligencia mostanában egyre nagyobb lendületet vesz, ami a jövőben csak tovább súlyosbítja a helyzetet.

Már most is vannak erőfeszítések a szellemi tulajdonjogok védelmére. De még a jelentős jogi költségvetéssel rendelkező nagyvállalatok sem tudták teljesen felszámolni a kalózkodást. A kisebb és független alkotóknak ráadásul sokkal nehezebb is a munkájuk védelme, hisz nem állnak kapcsolatban ilyen cégekkel.

Milyen megoldásokat kínál az NFT-k alkalmazása?

Az NFT-k fő jellemzői a megváltoztathatatlanság, az egyediség és a nyomon követhetőség, így használatukkal az alkotók olyan nyilvántartásokat hozhatnak létre műveik eredetéről és a tulajdonjogáról, amelyet nem lehet módosítani. Sőt, az ellenőrzésre és a tulajdonjog folyamatos nyomon követésére is lehetőség van.

Emellett a terjesztésben és a monetizációban is segítséget jelenthetnek az NFT-k.

Ez különösen fontos a kevésbé ismert alkotók számára, akik a hagyományos terjesztési csatornákon nehezen tudják pénzzé tenni műveiket. Az egyik terület, ahol ez a legnyilvánvalóbb, a zeneipar, amely az előrejelzések szerint 2023-ban egy több mint 65 milliárd dolláros piaccá bővül. Ennek a pénznek a nagy része azonban a lemezkiadókhoz és a sztárokhoz kerül – a kevésbé ismert tehetségek mozgástere tovább szűkül.

A független művészek számára a Spotifyon streamenként maximum 0,005 dollár, az Apple Musicon pedig 0,01 dollár aligha vonzó, mivel több millió streamet kell elérni ahhoz, hogy rendes bevételre tegyenek szert. Az NFT-k használatával az ilyen művészek többet kereshetnek, miközben kisebb közönségre koncentrálnak. A Water & Music jelentése szerint a lemezlovasok 2021-ben 83 millió dollárt kerestek az NFT-k értékesítéséből, és ennek a bevételnek a 70 százaléka független művészekhez került.

Más alkotók, például a digitális művészek is nagymértékben támaszkodtak az NFT-kre, hogy megvédjék alkotásaik tulajdonjogait és pénzzé tegyék műveiket. Beeple 2021-ben 69 millió dollárért adta el a Days of Our Life NFT-jét, ami minden idők legdrágább digitális művészeti alkotása.

Új lehetőségek a filmiparban

Nem csak a zeneipar profitálhat az NFT-kből: számos érdekes felhasználási mód ismert már a filmiparban is. A filmstúdiók például NFT-ként limitált kiadású filmekkel, előzetesekkel, különleges jelenetekkel vagy kiegészítő tartalmakkal is megjelenhetnek. Ez biztosítja, hogy a vásárlók egyedi tulajdonjoggal rendelkeznek a filmre vagy a tartalomra, ami növelheti a rajongók kötődését és elkötelezettségét.

A stúdiók digitális emléktárgyakat, filmplakátokat, karakterdesignokat és egyéb kapcsolódó elemeket is kiadhatnak NFT formájában. Ez a módszer lehetővé teszi a rajongók számára, hogy saját, egyedülálló gyűjteményt hozzanak létre a kedvenc filmjeikhez kapcsolódóan.

Az NFT-technológia lehetővé teheti a közönség számára, hogy közvetlenül finanszírozza a filmeket.

Például egy filmprojektrészlet értékesíthető NFT-ként, amely jogot biztosít a film jövőbeli bevételeinek egy részére. Ez az új modell a hagyományos filmfinanszírozás alternatívája is lehet a jövőben. Az NFT-k használata tehát új bevételeket generálhat a filmiparnak, miközben a nézők és a rajongók számára is hozzáadott értéket és élményt teremt.

Változó üzleti modellek

Az NFT-k egyre nagyobb szerepet töltenek be a szórakoztatóiparban, és várhatóan további jelentős hatásuk lesz a jövőben. A zeneiparban például az NFT-k lehetővé teszik az előadók számára, hogy közvetlenül a rajongóiknak adják el műveiket, csökkentve azoknak a harmadik feleknek a szükségességét, akik korábban a zenei tartalom monetizálásában kulcsszerepet töltöttek be. Az NFT-k révén a zenészek limitált kiadású albumokat, jegyeket vagy akár VIP-élményeket is eladhatnak rajongóiknak.

A filmiparban is hasonló modellek jelenhetnek meg a közeljövőben, ahol az NFT-k által értékesíthetővé válnak különleges digitális tartalmak, mint például exkluzív előzetesek, digitális plakátok vagy a filmekhez kapcsolódó egyéb tartalmak. Ezen túlmenően, az NFT-technológiának várhatóan tovább nő majd a szerepe a személyre szabható szórakoztatóipari élmények terjedésében, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy egyedülálló, limitált kiadású digitális termékeket vásároljanak, és így közelebb kerüljenek kedvenc művészeikhez, filmjeikhez vagy játékaikhoz.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.