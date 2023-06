Ledöntheti a korlátokat a pénzügyi világban egy új technológia

A technológia gyors fejlődése mindig is fő mozgatórugója volt a pénzügyi szektor újításainak, legyen szó az online bankolás megjelenéséről, a blockchainről, vagy a mesterséges intelligencián alapuló kereskedőrobotokról. Most egy olyan új technológia jelent meg a látóhatáron, amelynek hatása minden eddiginél nagyobb mértékű változást ígér a pénzügyi világban – a kvantumszámítógép.

A kvantumfizika elveire épülő számítógépek olyan számítási feladatokat is képesek megoldani, amelyekhez a hagyományos eszközöknek több évtized is kevés lenne. Bár a technológia még gyermekcipőben jár, már most látható, hogy a kvantumszámítógépek használata óriási előnyökkel járhat a pénzügyi szektorban.

Kvantum-gyorstalpaló

Érdemes már az elején tisztázni, hogy mi az, amitől ennyire különleges egy kvantumszámítógép. Ehhez muszáj egy kicsit jobban megvizsgálni a működésük elméleti hátterét.

A kvantumszámítógépek alapvetően más módon dolgozzák fel az információt, mint a klasszikus elődök. A hagyományos számítógépekben a bit (az adat legkisebb egysége) csak 0 vagy 1 értéket vehet fel. A kvantumszámítógépeknél a kvantumbitek (más néven qubitek) egyszerre lehetnek 0-ák és 1-esek is. Ezt a furcsa állapotot hívják “szuperpozíciónak”.

A qubit szuperpozícióban maradásának képessége a kvantumszámítógépek exponenciális számítási teljesítményének az alapja. Amellett, hogy a kvantumszámítógépek ezáltal több feladatot tudnak egyszerre elvégezni, rendkívül komplex problémákat is képesek megoldani, így sokkal gyorsabbak és hatékonyabbak, mint a hagyományos gépek. A területen élenjáró Google 2019-ben jelentette be, hogy Sycamore kvantumprocesszora alig több mint három perc alatt végzett el egy olyan feladatot, amely egy szuperszámítógépnek több ezer évbe tellett volna.

Kvantumszámítógépek a pénzügyekben

Az adatrengetegben az egyre nagyobb teljesítményű számítógépek elengedhetetlenek a különböző események valószínűségének pontos kiszámításához. Ezt szem előtt tartva számos bank a számítógépek új generációja felé fordul, amelyek a kvantumfizika elveit kihasználva hatalmas adatmennyiségek szupergyors feldolgozását teszik lehetővé. A HSBC például nemrég bejelentette, hogy partnerségre lépett a Quantinuum kvantumszámítógép-szolgáltatóval, de a JP Morgan és a Goldman Sachs is érdeklődnek a technológia iránt.

De miért olyan fontos ez a technológiai áttörés pénzügyi szempontból?

A pénzügyi szolgáltatások számos területén használnak algoritmusokat és modelleket, amelyek sok különböző lehetséges kimenetet vizsgálnak. Az ilyen feladatok nagy mennyiségű adatot igényelnek, és a kvantumszámítógépek képesek lehetnek ezeket a számításokat sokkal gyorsabban elvégezni, mint a hagyományos eszközök. Ezért azok a bankok és egyéb pénzügyi intézmények, amelyek rendelkeznek kvantumszámítási képességgel, nagy előnyre tehetnek szert.

Idővel a kvantumszámítógépek alkalmazása a kockázatkezelésben és befektetési portfóliók optimalizálásában nélkülözhetetlenné és kiemelkedően fontossá válik majd. A nagyobb befektetési portfóliók optimalizálásakor túl sok lehetőséget kell figyelembe venni a leghatékonyabb portfólió kiválasztásához (legmagasabb hozam, minimális kockázat és tőkeszűkösség mellett), ami nyilvánvalóan sok számítási időt igényel (akár több napot is). A kvantumszámítógépek ezt az időt töredékére tudják csökkenteni, ami komoly versenyelőnyt jelenthet a bankok és vállalatok számára.

Sok pénzügyi szolgáltató szerint rendkívül erős hatása lesz a kvantumszámításnak a kockázatkezelésre. Ez magában foglalja a kockázatok azonosítását, értékelését, rangsorolását és a kockázatok mérséklésére irányuló intézkedések meghozatalát egyaránt.

A kockázatkezelés fontos része emellett a kiberbiztonság is. Mivel a kvantumszámítógépek fejlettebb titkosítási módszereket tesznek lehetővé, a biztonság is fokozható az alkalmazásukkal. A titkosítás a bankszektorban kulcsfontosságú tényező; elengedhetetlen, hogy megvédjék az érzékeny adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől. A banki rendszerek, weboldalak és mobilalkalmazások közötti kommunikációs csatornákat, a szervereken, adatbázisokban és biztonsági mentéseken lévő adatokat egyaránt fokozottan kell védeni.

Megjósolhatják a kvantumszámítógépek a tőzsdei árfolyammozgásokat?

A tőzsdei árak előrejelzése rendkívül összetett feladat. Az árfolyamok alakulását a világgazdasági trendek, a politikai események, a cégspecifikus hírek, az emberi pszichológia mellett sok egyéb tényező is befolyásolja. Ráadásul a pénzügyi piacok rendkívül összetett rendszerek, és számos olyan aspektust kell figyelembe venni, amelyek gyorsan és váratlanul változhatnak.

Bár a kvantumszámítógépeknek bizonyos pénzügyi modellezési feladatokban lehetnek előnyei a klasszikus számítógépekkel szemben, az nem valószínű, hogy képesek lesznek pontosan megjósolni a tőzsdei mozgásokat. Számolni kell továbbá azzal is, hogy – mint minden új technológiának – a kvantumszámítógépeknek is megvannak a maguk egyedi kihívásai és korlátai, amelyekkel foglalkozni kell, mielőtt a lehetőségek teljes skáláját feltérképezhetnénk.

A kvantumszámítógépek Achilles-ína

A kvantumszámítógépek alkalmazásának elterjedése számos területen kihívásokkal és korlátokkal terhelt. A kvantumbitek rendkívül érzékenyek a környezeti változásra, például a hőre vagy az elektromágneses sugárzásra. Ezért a kvantumszámítógépeket rendkívül alacsony hőmérsékleten kell tartani ahhoz, hogy stabilan működjenek, ami jelentős költséggel jár.

A kvantumbitek számának növelése komoly műszaki kihívást jelent, hiszen minél több qubitet tartalmaz a rendszer, annál nehezebb azokat stabil állapotban tartani és hatékonyan összekapcsolni. Az alkalmazásokhoz szükséges hardver- és szoftverintegráció pedig még mindig gyerekcipőben jár.

A gyakorlatban hosszú út áll tehát még előttünk, mire a kvantumszámítógépeket széles körben elérhető és alkalmazható eszközökként használhatjuk.

A szerző a Peak tanácsadója.

