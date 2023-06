A piaci korrekció után fényes jövő vár a fintechszektorra

Az elmúlt évtizedben a fintechvállalatok több, mint 500 milliárd dollárnyi finanszírozást vontak be, 2019 óta pedig a globális kockázati tőkének a 20 százaléka a fintechcégek zsebében landolt. 2021-re a fintechek a pénzügyi szolgáltatások globális értékének nagyjából 9 százalékát képviselték, az összesített tőzsdei cégérték pedig elérte az 1,3 ezermilliárd dolláros értékhatárt. A magas értékeltség főleg a hagyományos befektetők és a fedezeti alapok érdeklődésének volt köszönhető: nagy mennyiségű tőkét öntöttek a szektorba. A bőséges befektetésekből a mellékszegmenseknek is jutott. A kripto és kriptóhoz kapcsolódó technológiai vállalatok több mint 50 milliárd dollárnyi, gyakran spekulatív tőkéhez jutottak 2021-ben és 2022-ben.

A befektetők bizalma és a masszív tőkeinjekciók több startupot repítettek az unikornisok közé. Unikornisoknak azokat a magánkézben lévő vállalatokat nevezzük, amelyek cégertéke legalább 1 milliárd dollár.

Jelenleg több, mint 300 fintechunikornis van világszerte. Ilyen például a Magyarországon is közkedvelt Revolut, amely hazánkban már közel 1 millió ügyféllel rendelkezik. De folyamatosan bővül itthon a Wise és a Klarna ugyfélköre is. A Wise digitális fizetési megoldásokat kínál. A Klarna pedig a világ legnépszerűbb BNPL (vásárolj most, fizess később) szolgáltatója.

A milliárdos értékek azzal is magyarázhatóak, hogy az utóbbi években a cégérték számításnál alkalmazott szorzószámok jelentősen emelkedtek a fintechszektorban: 2021-re a medián árbevételszorzó 20 volt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy fintechcég értékét az árbevételének a hússzorosában állapították meg.

Masszív veszteségek

Megfigyelhető jelenség ugyanakkor, hogy a tőzsdén kereskedő fintechcégek nagy része (55 százaléka) még nem nyereséges. Ezek a vállalatok a bevételek folyamatos növekedése ellenére sem érik el a pozitív profitrátát. Ez persze nem előfeltétele a magas cégértékeknek, ugyanis a fintechcégek esetében főleg a vállalatokban rejlő lehetőséget értékelik a befektetők. Gyakran olyan cégek kapnak több millió dolláros befektetéseket, amelyek még nem rendelkeznek pontosan meghatározott célpiaccal, ügyfélkörrel, kifejlett termék- vagy szolgáltatásportfolióval. A negatív cash flow jelenleg azért jellemző a fintechekre, mert gyakran ingyenes vagy nagyon alacsony költségű szolgáltatásokkal igyekeznek új ügyfeleket megnyerni.

Fokozódik a nyomás a fintechcégeken

2022 óta nehezebb kockázati tőkéhez jutni, legalábbis az eddig tapasztalt szorzószámokkal és cégértékekkel. A fogyasztói kiadások visszaesése és a kamatlábak emelkedése miatt megváltozott az üzleti környezet, amelynek hatásai a tőkepiacokon is érezhetőek.

Emellett a Silicon Valley Bank (SVB) összeomlása is nehéz helyzetbe hozta a fintechcégeket. Az SVB a startupok egyik legnagyobb finanszírozója volt: kockázati hiteleket nyújtott a vállalkozásoknak. A kockázati hitelek vonzó és könnyebben elérhető alternatívái voltak a kockázati tőkének az elmúlt 12–18 hónapban, a történtek után azonban várhatóan ehhez a finanszírozási formához is nehezebb lesz a hozzáférés.

A tőkealapok gyakorlatilag elzárták a pénzcsapokat: a medián fintechpiaci árbevételszorzó 2022 negyedik negyedévére 4-re esett vissza (20-ról).

A piaci körülmények hatására több nagy fintechcég részvényei estek nagyot az elmúlt hónapokban.

Áprilisban a Schroders 46 százalékkal vágta a Revolutban lévő részesedésének becsült értékét, az Allianz pedig a 2021-ben 9 milliárd dollárért szerzett N26-részvényeit jól értesülések szerint 3 milliárd dolláron értékesíti.

Szakértők szerint a jelenlegi visszaesés egy piaci korrekciónak is betudható. A befektetők elvárásai között nő a pénzügyi eredmények, a folyamatos bevételi források és olyan immateriális javak súlya, mint a márkanév, a hűséges ügyfelek és a szabadalmak.

Mit várható?

A közelmúlt kihívásai ellenére a fintechágazat hosszú távú kilátásai szilárdak. A pénzügyi szektorban rengeteg a probléma és a kiaknázatlan lehetőség. Az egyik legnagyobb ezek sorában a feltörekvő piacokon jelentkezik: a Föld felnőtt népességének 50 százaléka alulbankolt (nem rendelkezik hitelkártyával) és 27 százaléka egyáltalán nem fér hozzá pénzügyi szolgáltatásokhoz. Ennek ellenére a felnőtt népesség 89 százalékának van mobiltelefonja.

A pénzügyi iparág az egyik legjövedelmezőbb szektor, ugyanis a 12,5 ezermilliárd dolláros éves árbevételre 2,3 ezermilliárd dollár profitot termel –18 százalékos a profitmarzs. A fintechszektor bevétele 2030-ra várhatóan eléri az 1,5 ezermilliárd dollárt, ami hatszoros növekedés 2022-höz képest.

A piaci visszaesés, a korrekció várhatóan nem fogja meghatározni a fintechszegmens jövőjét. A vállalatok agresszív terjeszkedési stratégiával, és a hagyományos pénzintézetek gyengeségeinek kihasználásával erős növekedést érhetnek majd el. Az ágazat alapvető mutatói továbbra is erősek, és amennyiben sikerül megtalálni a nyereségesség formuláját, a jövő is ígéretes.

A szerző a Peak tanácsadója

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.