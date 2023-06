Bankfülke a telefonfülke mintájára! Miért élesztenek fel egy kihalt megoldást a bankok?

Vonatállomásokon elhelyezett fülkékben tette elérhetővé egyik új szolgáltatását a napokban egy japán bank, az MUFG. Az online vagyonkezelést alapvetően arra találták ki, hogy az emberek otthonról is tudjanak egyeztetni befektetési tanácsadójukkal, ne csak személyesen. Az MUFG a fülkékkel arra is lehetőséget teremtett, hogy egyes tokiói vonatállomásokon is legyen mód erre. Felmerül azonban a kérdés: van ennek értelme?

Szükségünk van a személyes tanácsadásra

Az MUFG feltehetően az otthonuk és munkahelyük között ingázóknak próbál kedvezni a „bankfülkékkel”. Néhányuknak kézenfekvő lehet utazás közben megejteni egy-egy vagyonkezelői egyeztetést. Bár maga a helyzet nem elképzelhetetlen, legtöbbször mégis kényelmesebbnek tűnik otthonról felhívni a befektetési tanácsadót, mint útközben betérni a bank fülkéjébe.

A bankfiókok bezárása kapcsán ráadásul nem is az a fő probléma, hogy kevesebb helyen lehet ügyet intézni. Sokkal inkább az a gond, hogy nehezebbé válik felvenni a kapcsolatot az ügyintézőkkel. Sokaknak fontos ugyanis, hogy személyesen tudjanak beszélni valakivel, akik megválaszolják kérdéseiket, megoldják a problémáikat. Ehhez viszont nincs szükség a személyes jelenlétre – lebonyolítható a beszélgetés telefon- vagy videóhívással, valamint online (chaten) is.

Számos bank követi el viszont azt a hibát a bezárt bankfiókok pótlásánál, hogy magára hagyja az ügyfeleit.

Fizikai önkiszolgáló pontokat alakít ki például, ahelyett, hogy a nem fizikai csatornákon könnyítené meg az ügyintézők elérését.

Ezen szempontokat is figyelembe véve a kezdeti kérdésre (van-e értelme a bankfülkéknek) a történelem már megadta a választ. Elég ránézni a belvárosi utcákra és megszámolni, hány telefonfülkét látunk… Nos, a telefonfülkéket pont azok a mobiltelefonok váltották ki, amelyek könnyen helyettesíteni tudják a bankfülkéket – sőt, egy távoli jövőben talán a bankfiókokat is.

Első a mobil

Nem véletlen, hogy a digitális bankok és pénzügyi szolgáltatók úgy tudtak teret nyerni a pénzügyi szektorban, hogy óriási hangsúlyt fektettek az okostelefonokra optimalizált fejlesztésekre. Teljesen digitális működésük miatt egyetlen kapcsolódási pontjuk az ügyféllel az okostelefon és az arra letöltött alkalmazásuk.

A Revolut és hasonló szolgáltatások fejlődése egyértelműen mutatja, hogy a banki ügyintézés jelentős része teljesen digitalizálható, és a megoldások az ügyfelek számára is sokkal kényelmesebbek.

Az embereknek nem kell többé egy fél napot bankfiókban tölteniük, ahhoz, hogy bankszámlát nyissanak. A várakozás és a kézzel kitöltött nyomtatványok tömege helyett bárhol, bármikor számlát nyithatnak okostelefonjukon keresztül.

Természetesen ezek a szolgáltatások bizonyos digitális ismereteket és ezek használatához kapcsolódó magabiztosságot is megkövetelnek. A digitális bankok első felhasználói mind technológiailag tapasztalt, minden újdonságra nyitott emberek voltak. Bár a megoldások az elmúlt időben elképesztően sokat fejlődtek, továbbra is igaz ugyanakkor, hogy minden korosztályban vannak emberek, akik csak segítséggel tudnának eligazodni egy neobanki alkalmazásban.

Nem szemtől szembe, képernyőtől képernyőbe

Manapság már a hagyományos bankok is odafigyelnek alkalmazásaikra, ezeknek a kínálata azonban jellemzően erősen limitált az újvonalas piaci szereplők applikációihoz képest. Még mindig nagy a hangsúly a személyes, ügyintéző közreműködését igénylő bankszámlanyitáson. Ennek digitalizálásában a videóbankolás segíthet.

Már Magyarországon is van lehetőség bankszámlanyitásra vagy bizonyos kérdések megbeszélésére egy videóhívás keretein belül.

A kapcsolat tehát megmarad az ügyfél és ügyintéző között, a személyes bankfióki ügyintézés minden nyűge nélkül. Bankfülkék telepítése helyett érdemes lehet tehát nagyobb hangsúlyt fektetni a videóbankolás népszerűsítésére.

Hogy nézhet ki a jövő?

Nehéz pontosan megmondani, hogy miként bankolunk majd a jövőben. Néhány trend alapján azonban lehet tippelni egy-egy meghatározó fejleménynek a bekövetkeztére. Meglepő lenne, ha nem növekedne a banki mobilalkalmazások kihasználtsága – potenciálisan a legfőbb interakciós csatornájává válhatnak ezek az ügyfelek és a pénzügyi szolgáltatók kapcsolatában.

A digitális ismeretek terjedésével egyre többen lehetnek képesek önálló ügyintézésre. Banki oldalról is erősebbé válhat a pénzügyi edukáció, valamint a ChatGPT példáján egyes mesterségesintelligencia-megoldások is könnyebbé tehetik az ügyfelek részéről felmerülő kérdések megválaszolását, ügyintéző közreműködése nélkül.

Mindeközben a bankfiókok által hagyott űrt egyre gyakrabban töltik be olyan vállalkozások, ahol még nehezebben képzelhető el a teljesen digitális működés.

Ennek egyik itthon is formálódó példája, amikor élelmiszerboltokban vezettek be olyan szolgáltatásokat, amelynek keretein belül készpénzt lehet felvenni a kasszából vagy befizetni a bankszámlára.

Ezek adott esetben tökéletesen ki tudják egészíteni a fennmaradó fizikai bankfiókhálózatokat, valamint a fejlettebb digitális csatornákat.

Jól érzékelteti egyébként a mobiltelefonos megoldások térnyerésének hatását a bankolásra Kenya példája. Az M-PESA mobilfizetési rendszer képes volt kiegészíteni a hatalmas afrikai ország fejletlen bankrendszerét, amely több millió lakost nem tudott elérni termékeivel és szolgáltatásaival. A megoldás egyszerű mobiltelefonokat használva, kereskedői hálózatra építkezve könnyítette meg a banki, vagy az azt helyettesíteni képes tevékenységek elterjedését.

A precedens tehát adott. Teljesen reális lehet egy okostelefonokra, online kommunikációra és fizikai boltokat fenntartó kereskedői hálózatra építő banki modell, amely a sajátos európai ügyféligényeket is figyelembe veszi. Most már csak várni kell és figyelni, mi történik valójában.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.