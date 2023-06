A szuperappok térhódítása: a digitális forradalom, amely átalakítja a pénzügyi szektort

A szuperapplikációk lényegében egyablakos digitális megoldások az ügyfelek kiszolgálására. Az általuk nyújtott kényelem egyedülálló: képzeljük el, hogy egyetlen mobilalkalmazáson keresztül intézhetjük pénzügyeinket, rendelhetünk ételt, vásárolhatunk online, foglalhatunk utazást, és akár kormányzati szolgáltatásokat is igénybe vehetünk!

A szuperapp modell hihetetlenül sikeresnek bizonyult az utóbbi időben. A Gartner konzultációs és kutatócég kimutatása alapján 2023-ra 15 népszerű szuperappot több mint 4,6 milliárd alkalommal töltöttek le világszerte. Aktív felhasználóik száma havi 2,68 milliárd.

Elavulttá vált a hagyományos banki modell

A Gartner által összeállított riportból az is kiderül, hogy az előrejelzések szerint 2027-re a világ népességének több mint 50 százaléka több szuperalkalmazás aktív felhasználója lesz. A tendencia erősödését támasztja alá az is, hogy 2021 novemberében az Egyesült Államokban a fogyasztók mintegy 67 százaléka volt érdekelt abban, hogy több digitális élményt integráljon egyetlen szuperapplikációba. Elon Musknak is efféle tervei lehetnek a Twitterrel. A növekvő kereslet azonban nemcsak a fogyasztók, hanem a vállalatok részéről is jelentkezik, beleértve a fintecheket és a bankszektorban tevékenykedőket is.

Ez a jelenség alapjaiban változtathatja meg a bankszektort. A hagyományos bankok gyakran kizárólag a pénzügyi szolgáltatásokra összpontosítva működtek. Az integrált digitális pénztárcákkal és pénzügyi szolgáltatásokkal rendelkező szuperapplikációk azonban felrúgták ezt a modellt, és kényelemmel, valamint a szolgáltatások szélesebb körével vonzzák be az ügyfeleket.

Miben rejlik a szuperappok sikere?

A szuperalkalmazások előnyben vannak az ügyfélszerzés terén, mivel számos olyan szolgáltatást kínálnak, amelyek a felhasználókat a platformhoz kötik. Minél gyakrabban használja valaki az alkalmazást különböző szolgáltatásokra, annál nagyobb az esélye, hogy igénybe veszi annak pénzügyi szolgáltatásait, ami magasabb ügyfélmegtartási rátához vezet.

A szuperappok az általuk nyújtott különféle szolgáltatások révén széles körű adatokat gyűjtenek a felhasználók szokásairól és preferenciáiról. Ez az óriási adathalmaz felhasználható a személyre szabott marketinghez, a kockázatértékeléshez és a változó ügyféligényeknek megfelelő új szolgáltatások kialakításához.

Azáltal, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat digitálisan kínálják, a szuperapplikációk csökkenthetik a fizikai infrastruktúra és a humánerőforrás költségeit. Az olcsóbb működés alacsonyabb díjakat hoz, ami különösen vonzó az alulbankolt vagy banki szolgáltatásokkal nem rendelkező lakosság számára. Ez magyarázhatja azt a jelenséget is, hogy népszerűségük miért a fejlődő országokban a legnagyobb.

A hagyományos bankok válasza

Ezen fejleményekkel szembesülve a hagyományos bankoknak muszáj felismerniük, hogy átalakulásra van szükségük. El is kezdték felkarolni a digitális átalakulást, akár saját digitális szolgáltatásaik fejlesztésével, akár fintech cégekkel való partnerséggel, hogy bővítsék kínálatukat. Egyes bankok még saját szuperappszerű platformok létrehozását is fontolgatják.

A bankok a pénzügyi szolgáltatások kezelésében szerzett hatalmas tapasztalatukat, szabályozási ismereteiket és az ügyfelek bizalmát a javukra fordíthatják.

A fintechekkel és a technológiai cégekkel való partnerség segíthet a bankoknak abban, hogy kihasználják a szuperapp modell előnyeit anélkül, hogy mindent a nulláról kellene felépíteniük.

A Gartner szakértőinek meglátása szerint a bankszektor IT-vezetőinek prioritásként kell kezelniük a harmadik felek és a fejlesztők számára a szuperappélmények létrehozását elősegítő környezet megteremtését. Ezt úgy lehet elérni, ha laza fejlesztői élményt és kényelmes fejlesztői eszközöket – például API-kat és szoftverfejlesztői készleteket – kínálnak.

A verseny fokozódik

A szuperapp jelenség a technológia és a pénzügyi szolgáltatások fúzióját jelenti, új mércét állítva fel az ügyfélkényelem és a szolgáltatások sokszínűsége terén. A szuperappok nemcsak kihívást, hanem komoly lehetőséget is jelentenek a vállalkozások, köztük a hagyományos bankok számára.

A felhasználói élmény újraértelmezésével és testreszabásával a szuperalkalmazások potenciálisan időt és pénzt takaríthatnak meg a vállalkozásoknak.

A digitális átalakulás felkarolásával a hagyományos bankok olyan helyzetbe hozhatják magukat, hogy a fejlődő pénzügyi környezetben boldogulni tudjanak és a 21. századi igényekhez igazodó, továbbfejlesztett, holisztikus ügyfélélményt nyújtsanak.

Könnyen lehet, hogy a banki élet jövője a szuperapplikációk és a digitálisan átalakult hagyományos bankok közötti dominanciaharc lesz. Csak az idő mutatja majd meg, ki kerül ki győztesen a versenyfutás végén.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.