Félhet az Amazon, nyomul előre a WhatsApp

Mindig történik valami a Meta, a Facebook anyavállalatának a háza táján. A napokban a Twitter kihívójaként aposztrofált Threads csevegőalkalmazás elindításával hívta fel magára a figyelmet a vállalat, de nem ez az egyetlen figyelemre méltó kezdeményezés a cégnél. Érdemes például a WhatsApp e-kereskedelmi nyomulására is figyelni, amellyel a Meta az Amazon babérjaira tör.

A WhatsApp a világ egyik legnépszerűbb alkalmazása. Emberek milliárdjai használják kapcsolattartásra – üzeneteket küldenek, hívásokat indítanak és különböző tartalmakat osztanak meg. Bár hiteles adatot nehéz találni, a Statista konzervatív becslése szerint tavaly több mint 2 milliárd aktív havi felhasználója volt az applikációnak. Nem véletlenül vásárolta fel a mögötte álló vállalatot a Meta 19,3 milliárd dollárért még 2014-ben.

Érdekes, hogy ilyen népszerűség mellett a WhatsApp még mindig ingyenesen használható. Korábban voltak ugyan próbálkozások havi díjak bevezetésére, de ezek végül nem váltak be; elvégre mindig fennáll annak a veszélye, hogy az emberek egy másik ingyenes üzenetküldőre váltanak.

Kár lenne azonban nem építeni egy ekkora ügyfélbázisra. A Meta is tisztában van ezzel, és úgy döntött, ahelyett, hogy pénzt kér az emberektől, lehetővé teszi, hogy arra költsenek pénzt, amire akarnak az alkalmazásban – így kezdődhet meg a WhatsApp e-kereskedelmi nyomulása.

Mint a régi szép időkben – csak online

A Meta egyes üzletágai már mélyen beágyazódtak a nemzetközi e-kereskedelembe. Érdemes csak a Facebook Marketplace-re gondolni, ahol a felhasználók szinte bármit árulhatnak. Ott van az Instagram is, amely inkább a fiatal generációknak szól, és főleg divatcikkeket ajánl a figyelmükbe. Logikus tehát, hogy a WhatsApp monetizálásánál is az online vásárlás kerüljön a középpontba, egészen pontosan az üzleti üzenetküldés, ami ugyancsak jelen van a Facebookon és az Instagramon is.

A WhatsApp Indiában és Brazíliában – a két legnagyobb piacán – is elindított egy-egy olyan szolgáltatást, amelynek keretein belül a felhasználók egy chatfelületen keresztül böngészhetnek termékek között, azokat a kosárba tehetik, majd ki is fizethetik. Végül már csak azt kell megvárni, hogy házhoz jöjjön a rendelés.

Indiában csak a JioMart nevű élelmiszerboltból lehet vásárolni, Brazíliában viszont egy sokkal fejlettebb szolgáltatás érhető el. Az emberek név vagy tevékenység alapján kereshetnek rá a vállalkozásokra, majd beszélgetéseket kezdeményezhetnek velük. A vásárlók régen is bementek egy boltba, és kérdéseket tettek fel az eladónak. Most ugyanez a vásárlás előtti csevegés történhet meg a WhatsApp révén.

A WhatsApp megoldása egyfajta középút a személyes vásárlás, valamint az emberi kapcsolatot teljesen nélkülöző online vásárlás között.

Bár más e-kereskedelmi piactereken is kapcsolatba lehet lépni kereskedőkkel, a cél általában az, hogy minél kevesebb emberi interakció kerüljön a vásárlási folyamatba. A WhatsApp ezt a háttérbe szoruló emberi aspektust is visszahozza, miközben fokozott kényelmet kínál azzal, hogy a vásárlás teljes folyamatát egy chatablakon belül teszi elérhetővé.

Féltve őrzi pozícióját a Meta

Számos vészjósló hír repkedett már az elmúlt egy-két évben a Metáról. Rengeteg embert elbocsátottak, bevételeik csökkentek, az aktív felhasználók száma esett, a metaverzum felépítésére irányuló törekvéseik egyelőre óriási kudarcnak tűnnek – és ezt a sort még sokáig lehetne folytatni. A vállalat azonban addig releváns marad, amíg különböző alkalmazásai képesek nagy tömegek figyelmét lekötni.

A Meta eddig mindig lépett, amikor a közvélemény szerint helyzetét az online térben bármilyen körülmény fenyegette. Volt, amikor saját újítást vezetett be, máskor felvásárlással vagy a versenytársak megoldásainak lemásolásával erősítette pozícióját.

Amikor például a Facebook-felhasználók átlagéletkora egyre magasabb lett, és kérdésessé vált, hogy a közösségimédia-platform mennyire tudja megszólítani a fiatalokat a jövőben, a vállalat reakciója az Instagram, egy, a fiatalok körében népszerű alkalmazás felvásárlása volt.

Később, mikor a Snapchat szárnyalásba kezdett, a Meta egyszerűen átvette az alkalmazás egyik közkedvelt funkcióját, a történeteket.

De nem is akárhogy: ugyanazzal a megnevezéssel, és idővel minden alkalmazásába beépítette azokat. A TikTok térnyerésével megérkeztek az Instagram Reel rövid videók is, ahol legalább a nevet megváltoztatták.

Ezek a lépések segítik a Meta óriási felhasználói bázisának megőrzését és aktivitásuk fenntartását, ami elengedhetetlen a vállalat marketingszolgáltatásaihoz, valamint mindenképpen előnyös az e-kereskedelmi törekvéseknél.

A jó adottságok nem jelentenek garanciát a sikerre

Amíg az Amazon és a hasonló online piacterek vagy webshopok tehát még az ügyfélbázis bővítésén dolgoznak, a Meta már eleve könnyű hozzáféréssel rendelkezik több milliárd felhasználóhoz. Éppen ezért a WhatsApp mellett a Facebook Messengerben és az Instagram chatfelületére is beépítettek üzleti üzenetküldési és fizetési funkciókat – így teremtik meg a lehetőséget arra, hogy minden fő alkalmazásuk egy online vásárlási felület legyen.

Persze a gyakorlatban nem olyan egyszerű rávenni az embereket a Meta e-kereskedelmi szolgáltatásainak használatára. A vállalat már így is besült pár projekttel, amely iránt nem volt akkora az érdeklődés, mint azt várták – elég a Facebook Streamingre vagy a metaverzum-kísérletekre gondolni. A jó adottságok sem jelentenek tehát garanciát a sikerre, érdekes lesz figyelni, hogy most mit hoznak majd ki a lehetőségből.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.