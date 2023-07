Nem kell attól tartani, hogy késve fizet a vevő

A magyarországi kis- és középvállalkozások (kkv-k) fontos szerepet játszanak az ország gazdaságában, gyakran jelent azonban kihívást számukra fizetőképességük fenntartása. Az alacsony likviditás és az ebből eredő problémák hosszú távon veszélyeztethetik a vállalkozások sikeres működését. A technológia gyors fejlődésének köszönhetően azonban már erre a problémára is született megoldás – ami nem más, mint a digitális faktoring.

De kezdjük az elején: mit jelent az, hogy likviditás, mi az a faktoring és hogyan segíthetik ezek a lehetőségek a kkv-kat? Likviditás alatt voltaképp azt érjük, hogy egy adott vállalat milyen időtávon belül képes teljesíteni fizetési kötelezettségeit, rendelkezik-e ehhez elegendő pénzzel vagy könnyen pénzzé tehető eszközzel. A faktoring pedig egy olyan pénzügyi tranzakció, amely során egy vállalkozás a még le nem járt számláit eladja egy harmadik félnek – az úgynevezett faktorcégnek –, így előbb jut hozzá a bevételhez, mintha megvárja azt, amíg a vevő a szerződés szerint fizet.

Egy fuvarozóvállalat esetében például előfordulhat, hogy a vevők 30 napnál hosszabb határidővel fizetnek, így megeshet, hogy egy hónapban a teljes bevételnek csak egy kis része érkezik meg. A cégnek azonban fizetnie kell az üzemanyagköltségeket, valamint a raktár bérleti díját. A cég tehát likviditási problémákkal küzd, mert nincs pénze a folyó kiadások finanszírozására annak ellenére, hogy a bevétel ehhez meglenne, csak a számlákat még nem fizették ki.

A faktoring pont az ilyen helyzetekre kínál megoldást. A fuvarozóvállalat a számla kiállítása után szinte azonnal hozzájuthat az összeg jelentős részéhez azáltal, hogy eladja a kiállított számlát a faktorcégnek. Így a szükséges pénzügyi források az üzemanyagköltségre, valamint a bérleti díjak rendezésére fordíthatók, biztosítva ezzel a cég zökkenőmentes működését és további megbízások vállalását.

Fintechmegoldások segítik a hazai kkv-kat

Mit tesz hozzá ehhez a megoldáshoz a digitalizáció? A kérdésre Rátkai Tamás, a Flexibill fintechmegoldást fejlesztő BÁV Faktor Zrt. vezérigazgatója megkeresésünkre az alábbiakat mondta el:

Az üzleti világban teljesen megszokott, hogy az adott hónap szolgáltatásaira, termékértékesítésére szóló számlát a hónap végén állítják ki. Nagyobb vállalatoknál gyakran a szerződés része, hogy a fizetési határidő 30, 60 vagy akár 90 nap. Így előfordulhat, hogy a január elsején elvégzett munkát a hónap legvégén számlázhatjuk, de csak május elején fizetik azt ki nekünk. Ez azt jelenti, hogy bár a munkát már elvégeztük, a pénzünkre várni kell – gyakorlatilag hitelezzük a vevőinket.

„A kereskedelmi faktoring lényege, hogy a faktorcég megveszi a számlakövetelést, tehát megelőlegezi a vevőnek küldött számla összegét a vállalkozásunknak. Csekély díjért cserébe így a számlakiállítás után akár egy napon belül a számlánkon lehet a pénz, így nem kell várni arra, amíg letelik a fizetési határidő. A faktoring javítja a cég likviditását, hiszen azonnal készpénzre váltja a számlákat, ezzel pedig a vállalkozásunk fizetőképességét (cash flow helyzetét) nem partnereink fizetési fegyelme, hanem az elvégzett munkák határozzák meg.

A faktorálás hagyományosan sok papírmunkával járó, bonyolult pénzügyi termék volt, azonban a Flexibill digitalizálta a folyamatot. A teljes ügylet – szerződéskötéstől a folyósításig – egy webappon keresztül megy végbe, a regisztrációt követően pedig pár kattintás után már az ajánlatot is megkapjuk online” – ismertette.

Kiknek éri meg faktorálni?

A digitális faktoring ugyanakkor nem csupán a kis- és középvállalatok működését könnyíti meg – segítheti a startupok és a nagyvállalatok finanszírozását is. A szolgáltatás iparágtól függetlenül széles körben elterjedt: a korábban már említett fuvarozás mellett a kiskereskedelemben, az építőiparban, az informatikai szolgáltatások területén, a munkaközvetítőknél, a közintézményeknél és azok beszállítóinál, valamint a kórházi beszállítóknál is népszerű megoldás a faktorálás. Ezekben a szektorokban ugyanis gyakran találkozhatunk akár 90–300 napos fizetési határidővel is.

Az újonnan alapított vállalkozások számára rendkívül fontos a pénzügyi stabilitás megteremtése, a partnerekkel való bizalmi kapcsolat kiépítése, valamint a felmerülő lehetőségek maximális kiaknázása. A faktoring egy rugalmasan alkalmazható eszköz, amely megkönnyítheti ezeknek a céloknak az elérését.

A gyorsan fejlődő vállalatoknál nem ritka, hogy a hosszú fizetési határidők miatt képtelenek újabb megrendeléseket fogadni, mert ahhoz már nem tudják megvásárolni például az alapanyagokat.

Egy ilyen helyzetben is érdemes egy faktorcégekhez fordulni, hisz a faktorálással megkapjuk a már teljesített és kiszámlázott áru ellenértékét, így lesz pénz az új megrendeléshez szükséges alapanyagok megvásárlására.

Végül, számos hazai vállalkozás rendelkezik olyan partnerrel, amelyek bár lassabban fizetnek, mégis nagyon fontosak az adott cég számára, és akikkel nem akarják megszakítani az együttműködést. A faktoring az ilyen esetek kezelésében is jól használható, hosszú távú kapcsolatot alakítható ki ezekkel a vevőkkel is, hiszen az elvégzett munka ellenértékéhez (függetlenül attól, hogy a partner mikor fizet majd) gyorsan hozzájuthat a cégünk a faktorálással.

A digitális faktoring témakörét részletesen is körbejárjuk a Peak és a RowanHill Digital közös kiadványsorozata, a Sparks_EDU KKV legújabb részében, amely az alábbi linken érhető el.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.