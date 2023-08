Tarolnak a neobankok, itt az idő váltani?

A technológiai fejlődés és a digitalizáció lehetővé tette új szereplők belépését a gazdaság különböző szektoraiba. A kereskedelem áttért az online piacterekre, a mozifilmkölcsönzők pedig online streamingplatformokat indítottak. Az új lehetőségek a pénzügyi szolgáltatások piacán is jelentkeznek, és a hagyományos bankok új kihívókat kaptak: a neobankokat. A pénzügyi technológiai vállalatok – a fintechek – olyan technológiai újításokat vezettek be, amelyek megreformálták a pénzügyeket és a banki szolgáltatásokat.

A hagyományos bankok, mint például itthon az OTP Bank, az elmúlt évtizedek alatt sikeresen bebiztosították helyüket a piacon mint megbízható banki szolgáltatók. A digitalizáció hatására azonban új üzleti modellek jelentek meg, amelyek veszélyeztetik a nagybankok pozícióját. A neobankok az ügyfélközpontúságra építenek, dinamikus működésüknek köszönhetően gyorsan reagálnak a folyamatosan változó igényekre.

Elavult rendszerek, technológiai hátrány

A neobankok a hagyományos bankok gyengeségeit kihasználva próbálják a piaci részesedésüket növelni. Ezen gyengeségek közé tartozik a hagyományos bankok technológiai elmaradottsága.

A hagyományos bankok gyakran régebbi, évtizedekkel ezelőtt kiépített informatikai rendszerekkel működnek. A modern alkalmazások integrálása ezekbe a rendszerekbe időigényes és költséges.

A digitalizáció hatására új biztonsági kihívásokkal is szembe kell nézniük a vállalatoknak. A 15-20 évvel ezelőtt fejlesztett informatikai rendszerek erősebben kitettek a modern kibertámadásoknak.

EZÁLTAL KOMOLY FEJLESZTÉSEKRE VAN SZÜKSÉG A BIZTONSÁGI KÉRDÉSEK KEZELÉSÉHEZ.

A neobankok ezzel szemben jellemzően eleve modern technológiai elemekre épülnek. Ennek hatására nagyobb rugalmassággal működnek: dinamikusabban tudnak megoldást találni például a változó ügyféligényekre.

A digitális visszamaradottság másik tényezője az, hogy a hagyományos bankok gyakran szélesebb szolgáltatási palettával rendelkeznek. Ennek hatására szélesebb körű szabályozási előírásokat kell figyelembe venniük.

A neobankok általában a pénzügyek egy szűk szegmensére fókuszálnak, így a tevékenységüket érintő szabályozási környezet kihívásait is egyszerűbb kezelniük.

Vége a status quónak

Az elmúlt évtizedben rohamosan nőtt a neobankok száma – az elmúlt öt évben térnyerésük figyelemre méltó.

A neobankok azok a bankok, amelyek kizárólag online és mobilapplikációkon keresztül biztosítanak kapcsolatot partnereiknek, nem üzemeltetnek fizikai fióktelepeket.

Neobankok közé sorolható például a Revolut, vagy az inkább külföldön elterjedt Monzo és az N26. Világszinten már az emberek 27 százaléka használja a neobankok szolgáltatásait. Népszerűségük leginkább az ázsiai csendes-óceáni térségben és Latin-Amerikában jelentős. Ezek olyan területek, ahol hagyományosan nehéz volt hozzáférni a pénzügyi szolgáltatásokhoz.

De nem csak a fejlődő országokban, Európában is hódítanak a neobankok. A Revolut nemrég jelentette be, hogy elérte a 30 millió ügyfelet. Ebből közel 1 millióan Magyarországon élnek.

A siker titka az ügyfél-orientáltság

A neobankok népszerűségének fő tényezője a kiemelkedő digitális ügyfélélmény biztosítása. Ennek eleme egy intuitív, könnyen használható applikáció, gyors és egyszerű regisztráció és szerződéskötés, valamint egy teljesen digitális ügyfélszolgálati rendszer is. Ezek a képességeik annak köszönhetőek, hogy rendszereik modern informatikai infrastruktúrán alapszanak, és már a kezdetektől csak digitális csatornákon kommunikálnak az ügyfelekkel.

A kiemelkedő ügyfélélmény megköveteli persze az ügyfélcentrikus hozzáállást is: a változó ügyféligényekre ezek az intézmények dinamikusan képesek reagálni. Ezt a modern technológiával és folyamatos fejlesztéssel érik el.

Gyakran nem csak a szép mobilapplikáció és digitális ügyfélszolgálat miatt döntünk azonban a neobankok mellett. Ezeken az értékeken túl a neobankok a hagyományos bankoknál olcsóbbak. Általában számlavezetési díj nélkül érhetőek el a szolgáltatásaik, de adott esetben még a pénzküldést is ingyenessé teszik. Ennek alapját alacsonyabb működési költségeik teremtik meg – például az, hogy nem üzemeltetnek fizikai fióktelepeket. Ennek nyertesei pedig elsősorban az ügyfeleik, akik a pénztárcájukon érzik ennek kedvező hatását.

Felzárkóznak a nagybankok?

A hagyományos bankok továbbra is uralják a piacot – a legtöbben náluk intézik pénzügyeiket. Ennek legfőbb oka az, hogy már évtizedek óta kiszolgálnak bennünket, és biztonságos, megbízható vállalatként élnek a fejünkben. Annak ellenére is így van ez, hogy ezek az intézmények jelenleg technológiai lépéshátrányban vannak a legjobb neobankokkal szemben – pozíciójuk azonban továbbra is erős.

Látni kell persze ezzel párhuzamosan azt is, hogy a hagyományos bankok rengeteg erőforrást fordítanak a technológiai felzárkózásra. A folyamataik viszont jóval lassabbak annál a tempónál, amit a fintechek diktálnak – és ez nehezíti a helyzetüket.

Ennek ellenére az csak idő kérdése, hogy a hagyományos bankok is hasonlóan jó digitális megoldásokat legyenek képesek kínálni az ügyfeleiknek, mint a neobankok. Az ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy időben képesek lesznek-e felzárkózni a fintechekhez, vagy a neobankok veszik át a hatalmat a pénzügyi piacokon.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.