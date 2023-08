Rálépett a gázra az Apple – kezdhetnek aggódni a bankok és a fintechek?

Az elmúlt években az Apple a fintechszektor egyik prominens szereplőjévé vált. Innovatív termékeivel, a kiváló felhasználói élménnyel és stratégiai partnerkapcsolataival olyan robusztus pénzügyi ökoszisztémát épített ki, amely képes felforgatni a hagyományos banki modelleket.

A telefontól a pénztárcáig vezető út

Az Apple betörése a pénzügyek világába az Apple Pay 2014-es bevezetésével kezdődött. Ez a mobil fizetési rendszer lehetővé tette a felhasználók számára, hogy biztonságos tranzakciókat hajtsanak végre iPhone-jukkal és más Apple eszközökkel. A beépített biztonsági funkcióknak és a széles körű elfogadottságnak köszönhetően az Apple Pay gyorsan teret nyert a fogyasztóknál és a kereskedőknél is.

Az Apple Pay népszerűségének növekedésével párhuzamosan az Apple 2019-ben az Apple Card bevezetésével bővítette pénzügyi ökoszisztémáját. Ez a Goldman Sachsszal együttműködésben létrehozott hitelkártya zökkenőmentesen integrálódik az Apple Walletbe, és számos előnyt biztosít a felhasználók számára; egyszerűen nyomon követhetők például a kiadások, a készpénz-visszatérítési jutalmak, amikhez ráadásul továbbfejlesztett adatvédelmi és biztonsági funkciók is kapcsolódnak.

Majd jött az Apple Cash, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és biztonságosan küldjenek és fogadjanak pénzt az Üzenetek alkalmazáson keresztül, kényelmes módot biztosítva ezzel a számlák megosztására vagy a fizetések teljesítésére közvetlenül a Wallet alkalmazásból.

Az Apple nem áll le

A techóriás idén áprilisban bevezette az Apple Savings megtakarítási számlát, amely már az induláskor óriási sikert aratott – alig 4 nap alatt majdnem egymilliárd dollárnyi betétet helyeztek el a felhasználók a megtakarítási számlákon. A szolgáltatás legfőbb vonzereje a 4,15 százalékos éves kamat, amely kiemelkedőnek számít az amerikai piacon.

A siker másik kulcsa az Apple ökoszisztémája. Elsősorban az, hogy csak az Apple Card birtokosai férhetnek hozzá az Apple Savingshez. Ez azért lényeges, mert a kártyával történő vásárlások utáni pénzvisszatérítést automatikusan a megtakarítási számlájukra utalhatják a felhasználók.

Kezdhetnek aggódni a pénzintézetek?

És mindez semmi, ahhoz képest, ami ez után jöhet. Az Apple megtakarítási számlákra 10 milliárd dollárnyi betét érkezett mindössze 3 hónap alatt. Az Apple ezzel világos üzenetet küldött a bankoknak és a fintecheknek arról, hogy itt az idő komolyan venni a vállalatot a pénzügyi szolgáltatások piacán.

Ha megvizsgáljuk, hogy a piacvezető cégek milyen eredményeket értek el, és ezekhez mennyi időre volt szükségük, egyértelműen látszik, hogy elképesztő az Apple menetelése:

Nubank : A NuConta a 2018-as indulás utáni első évében 2,7 milliárd dollárnyi betétet gyűjtött. 2023 első negyedévében 15,8 milliárd dollár betéttel rendelkezett.

: A NuConta a 2018-as indulás utáni első évében 2,7 milliárd dollárnyi betétet gyűjtött. 2023 első negyedévében 15,8 milliárd dollár betéttel rendelkezett. Wise: A határok nélküli számlának köszönhetően az észt alapítók által Nagy-Britanniában indított Wise megszilárdította helyét a pénzvilágban, a 2011 óta működő cég jelenleg 11,7 milliárd dolláros betétállománnyal büszkélkedhet.

A határok nélküli számlának köszönhetően az észt alapítók által Nagy-Britanniában indított Wise megszilárdította helyét a pénzvilágban, a 2011 óta működő cég jelenleg 11,7 milliárd dolláros betétállománnyal büszkélkedhet. Starling Bank : A stratégiai marketingnek köszönhetően a 2014-ben indult brit Starling Bank 13,5 milliárd dollárnyi betétet gyűjtött ez idáig, a 2021 és 2023 közötti bővülés pedig 17 százalékos volt.

: A stratégiai marketingnek köszönhetően a 2014-ben indult brit Starling Bank 13,5 milliárd dollárnyi betétet gyűjtött ez idáig, a 2021 és 2023 közötti bővülés pedig 17 százalékos volt. Revolut : A jelentős ügyfélbázis ellenére a Revolut 2021-re „csak” 9,4 milliárd dollárnyi betétet ért el. (A brit fintech kártyáját itthon már 900 ezren használják.)

: A jelentős ügyfélbázis ellenére a Revolut 2021-re „csak” 9,4 milliárd dollárnyi betétet ért el. (A brit fintech kártyáját itthon már 900 ezren használják.) Monzo : A szintén brit neobank betétállománya 1,5 milliárd fonttal emelkedett a 2022-es pénzügyi évben, összesen 7,6 milliárd dollárra.

: A szintén brit neobank betétállománya 1,5 milliárd fonttal emelkedett a 2022-es pénzügyi évben, összesen 7,6 milliárd dollárra. Chase: A JPMorgan Chase digitális bankja az első évben 11 milliárd dollár betétet gyűjtött, egymilliós ügybázison, amely adat önmagában is igazán jól tükrözi az Apple figyelemre méltó teljesítményét.

Nem csak az összeg nagysága számít…

A betétállomány gyors növekedése mellett érdemes kiemelni, hogy az Apple üzleti modellje nem kizárólag a hagyományos banki gyakorlatokra támaszkodik. Az Apple Cash és az Apple Card szolgáltatásokban elhelyezett betétek inkább a felhasználói elkötelezettséghez és az ökoszisztéma-hűséghez járulnak hozzá, szemben a hagyományos banki profitorientált modellekkel.

Az Apple üzleti modellje az ökoszisztéma gazdagítását helyezi előtérbe a banki tevékenységekből származó jelentős pénzügyi megtérüléssel szemben. A cég sikere új iparági mércét állít fel, innovatív stratégiákat követel meg, és újradefiniálja a növekedéssel kapcsolatos elvárásokat.

Project Breakout

Amíg a szakértői partnerkapcsolatok elősegíthetik a pénzügyi növekedést, egy olyan gigásznak, mint az Apple, elengedhetetlen, hogy maximális kontrollt gyakoroljon az alájuk tartozó szolgáltatások fejlesztése felett. Ezt az Apple-nél jól tudják, ezért is indítottak el egy önállósodási kezdeményezést, amelyre Project Breakout néven hivatkoznak.

Bár hivatalosan még nem erősítették meg, de a szóbeszéd szerint az Apple-nek az a szándéka, hogy számos pénzügyi tevékenységet saját irányítása alá vonjon az elkövetkező években. Ennek eredményeként valószínűleg több meglévő partnerrel fogja megszakítani az együttműködést. Valószínűleg számos kulcsfontosságú háttérműveletet szerveznek majd házon belülre, amelyek egy komplex pénzügyi rendszerré állnak majd össze idővel.

Bankká válhat-e egyszer az Apple?

A pénzügyi újítások fényében jogosan vetődik fel az a kérdés is: fel tudná venni a versenyt az Apple a bankokkal? A válasz egyelőre az, hogy lehetséges – feltéve, ha vannak ilyen irányú terveik. A Block technológiai cégnek korábban már sikerült részleges banki engedélyt szereznie, így ebben az értelemben van már mire alapozniuk.

Az Apple termékek (mint az iPhone, az iPad, az iMac és a MacBook) sokak mindennapos eszközeivé váltak. Csak az iPhone-okból 1,8 milliárd darabot használnak világszerte, óriási ügyfélkört érhetnek el tehát.

A banki szolgáltatások bevezetésével az Apple előtt több milliárd dolláros bevételi forrás nyílhat meg.

Ezenfelül az Apple legfőbb előnye épp a bankok egyik legnagyobb hiányossága: a felhasználói élmény. A technológiai cég rendszeresen igazolja, hogy képes zökkenőmentesen felhasználóbarát szolgáltatásokat fejleszteni, amelyek még a rejtett igényeket is kiszolgálják, ellentétben sok bankkal.

Látni kell ugyanakkor azt is, hogy bár az Apple-nek minden eszköze megvan a pénzügyi szolgáltatói vagy akár banki státusz megszerzéséhez, ennek egy komoly akadálya is van – a szabályozás. Az Apple-nek hosszas engedélyezési folyamatokon kellene keresztülmennie az előtt, hogy valódi banki termékeket és szolgáltatásokat kínálhasson. Még ha az alapvető követelményeknek meg is tudna felelni, számos versenyjogi problémával kellene szembenéznie. Jelenleg is versenykorlátozó magatartással vádolják a vállalatot a mobil fizetési piacon. Az Apple rendelkezésére álló hatalmas ügyfélbázis a bankszektorban példa nélküli. Valószínű, hogy a szabályozó hatóságok nem néznék jó szemmel, ha a cég ezt kihasználva monopolhelyzetbe kerülne a pénzügyi szolgáltatások piacán.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.