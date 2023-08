Bitcoinbányászat otthon: megéri csatlakozni a digitális aranylázhoz?

Manapság egyre többet hallani a kriptovalutákról, és hogy mennyi pénzt lehet velük keresni vagy bukni. Egyesek aktívan kereskednek, míg mások befektetésként tekintenek a digitális valutákra. Kevés szó esik azonban a bányászatról, holott ez is egy módja annak, hogy kriptovalutára tegyünk szert. A cikkben bemutatjuk, hogy mi is az a bányászat, és hogy megéri-e egy átlagembernek belevágni.

Kezdjük az elején: mit is értünk az alatt, hogy „kriptovaluta-bányászat”? Ahhoz, hogy ezt megértsük, tisztában kell lennünk a blockchain, azaz a blokklánc fogalmával. A blockchain voltaképp egy hálózat, ahol az adatokat egymással „összefűzve” tároljuk egy adatbázisban. Az adatok blokkokban tárolódnak, amik egymást követik sorrendben, és egy „láncba” rendeződnek (innen a blokklánc kifejezés). Minden blokkban a korábbi blokk kódja található, így a láncolatot nem lehet megszakítani. A rendszert egyenrangú felek (számítógépek), úgynevezett node-ok működtetik. Minden szereplő rendelkezik a blockchain másolatával, és egy konszenzusmechanizmus alapján hitelesítik a tranzakciókat, majd „építik tovább” a láncot.

Nem csak aranyat lehet bányászni

Többféle konszenzus létezik, amellyel validálni lehet a hálózaton végbement tranzakciókat, azonban a bitcoinbányászat szempontjából a Proof of Work mechanizmus az érdekes, mivel ezt használja a bitcoinblokklánc is. Ebben az esetben a hálózatban lévő számítógépek komplex matematikai műveleteket végeznek el a tranzakciók validálása során, amiért cserébe az adott hálózat kriptovalutáját kapják jutalmul.

A bányászat az a folyamat, amelyet a bitcoin és számos más blokklánc is használ új kriptovaluták létrehozására, valamint az új tranzakciók ellenőrzésére. A bányászathoz világszerte számítógépek hatalmas, decentralizált hálózatai tartoznak, amelyek ellenőrzik és biztosítják a blokkláncokat. A hálózatban lévő számítógépeket a feldolgozási teljesítményükért cserébe új kriptovalutával jutalmazzák. Ezzel mindenki jól jár: a bányászok karbantartják és biztosítják a blokkláncot, cserébe a hálózat kriptovalutát ad, a kriptovaluták pedig ösztönzik a bányászokat a blokklánc karbantartására.

Mitől függ a bányászat jövedelmezősége?

A bányászat egyik alapvető kérdése, hogy valójában mennyire lehet jövedelmező ez a tevékenység otthoni körülmények között? A jövedelmezőséget számos tényező befolyásolja, többek között az aktuális kriptovaluta árfolyama, a hardverek teljesítménye és költsége, valamint az energiaárak.

Az elsődleges tényező az adott kriptovaluta piaci ára. Egy magasabb árú kriptovaluta nagyobb jövedelmet generálhat, feltéve, hogy a bányászati költségek nem túlzottan magasak. Fontos azonban megjegyezni azt, hogy a kriptopénzek piaca rendkívül volatilis, így az árak gyorsan változhatnak, ami befolyásolja a bányászat jövedelmezőségét.

A hardverek teljesítménye és költsége közvetlen hatással van a jövedelmezőségre. Míg egy erős és hatékony berendezés gyorsabban bányászhat és több jövedelmet hozhat, az eszköz magas költsége és az energiafogyasztás csökkentheti a tényleges profitot. Ezenkívül a technológia gyorsan fejlődik, így egy mai, drága hardver pár éven belül elavulhat.

Az energiaárak szintén létfontosságúak, hiszen a bányászat magas energiafelhasználással jár.

Néhány országban alacsonyabb az energiaköltség, ami a bányászatot jövedelmezőbbé teheti, míg más helyeken az energiaköltségek túl magasak ahhoz, hogy profitot realizáljunk.

Az otthoni kriptobányászat jövedelmezősége tehát számos változóra épül, és ezeknek a tényezőknek az összehangolása kulcsfontosságú a sikerhez. Minden bányásznak mérlegelnie kell ezeket a tényezőket, és alaposan fel kell készülnie a bányászat megkezdése előtt.

Megéri-e belevágni a bányászatba otthon?



Sokan fontolgatják, hogy kipróbálják a bitcoinbányászatot. Egy évtizeddel ezelőtt bárki részt vehetett benne, akinek volt egy rendes otthoni számítógépe. De ahogy a blokklánc növekedett, úgy nőtt a fenntartásához szükséges számítási teljesítmény is. És nem is keveset: 2019 októberében 12 ezermilliárdszor több számítási kapacitásra volt szükség egy bitcoin kibányászásához, mint amikor 2009 januárjában az első bitcoint kibányászták.

Ennek eredményeképpen az amatőr bitcoinbányászat manapság valószínűleg nem lesz nyereséges a „hobbibányászok” számára. Gyakorlatilag minden bányászatot ma már erre szakosodott cégek vagy erőforrásaikat összefogó csoportok végeznek.

Mégsem olyan decentralizáltak a kriptovaluták?

A kriptobányászat világa az elmúlt években számos változáson ment keresztül, és ezzel együtt új kihívások és korlátok is megjelentek a bányászok számára. Az egyik legnagyobb kihívás a már korábban említett nagy bányászfarmok dominanciája.

Az elmúlt években néhány jól finanszírozott, nagy méretű bányászfarm vált a bányászati tevékenység meghatározó szereplőjévé. Ezek a nagy farmok hatalmas erőforrással és a legfejlettebb technológiával rendelkeznek, így képesek dominálni a piacot, és aránytalanul nagy részesedést szerezni a bányászati jutalmakból. Ennek következtében az egyéni, kisebb bányászok és a közepes méretű farmok gyakran nehezen versenyeznek, és sokszor ki vannak szorítva a piacról. Ez nemcsak a verseny csökkenését eredményezi, hanem a decentralizáció elvét is veszélyezteti, amely a kriptovaluták egyik alappillére.

A szabályozás a bányászokat is eléri

A kriptovaluták népszerűségének növekedésével a kormányzatok és szabályozó hatóságok is egyre nagyobb figyelmet fordítanak erre a területre. E szabályozások között vannak olyanok, amelyek közvetlenül érintik a bányászatot. Egyes országokban a nagy energiafelhasználás miatt korlátozásokat vezethetnek be, amelyek érintik az otthoni bányászatot is. Ezenkívül a jövedéki adók, a kriptovaluta-tranzakciók átláthatósága vagy akár a bányászattal kapcsolatos engedélyek kérdése is előtérbe kerülhet.

A jövőben tehát az otthoni bányászoknak nemcsak a technológiai fejlődéssel, hanem a szabályozási környezet változásaival is szembe kell nézniük. Fontos, hogy folyamatosan tájékozódjanak, és felkészülten válaszoljanak ezekre a kihívásokra, hogy a bányászat továbbra is jövedelmező maradjon a számukra.

