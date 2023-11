Ezért volt szükséges a csok megváltoztatása

A magyar kormány egy új családtámogatási programot jelentett be csok plusz néven. Az új hitelkonstrukció fő fókuszában az ingatlanvásárlás terheinek enyhítése, valamint a fiatal családok támogatása áll. A támogatás kifejezetten előnyös lehetőségeket kínál az ötezer főnél népesebb településeken élők számára, egy alacsony, 3 százalékos hitelkonstrukció formájában. A hitel összegéből további kedvezmények vehetők igénybe gyermekszületés esetén és az édesanyák számára a korhatár is bővült. Az alacsony hitelkamat egy sokkal kedvezőbb alternatívaként szolgál a jelenlegi piaci körülményekhez képest, ezáltal segítheti ellensúlyozni az elmúlt időszakban csökkenő tendenciát mutató lakáshitelek volumenének további visszaesését.

A legutóbbi kormányinfó egyik fő pontja az új családtámogatási program, a csok plusz bejelentése volt. Még az idei júniusi kormányülésen döntött arról a kormány, hogy felülvizsgálja a családtámogatási rendszer egyes elemeit és emeli a babaváró hitel és a falusi csok összegét.

Csák János, a kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette, hogy a magyar kormány kiemelt célja, hogy minden kívánt gyermek mielőbb megszülethessen Magyarországon. A családügyekért is felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a 2015 óta elérhető családtámogatási csok támogatás 233 ezer családnak a lakhatását segítette, mintegy 754 milliárd forint értékben. Ahogyan az alábbi két ábrán látszik, az eredeti csok szabályozás keretében folyósított, nem a falusi csok részét képező kölcsönök volumene és aránya az utóbbi évben egyre kevésbé volt jelentős. A családi otthonteremtési kedvezményt egyre inkább az ötezer főnél nagyobb településeken vették igénybe, így az eredeti csok a háttérbe szorult.

Az új csok plusz

A következő év január elsejétől elérhetővé válik a csok plusz, amely egy új, kedvező kamatozású hitel lehetőséget biztosít a magyar családok számára. Az új családtámogatási rendszer különösen előnyös lehetőségeket kínál az ötezer főnél népesebb településeken élők számára, egy 3 százalékos hitelkonstrukció formájában. Ez a lehetőség gyermekszámtól függően mintegy 15, 30 vagy 50 millió forintos hitelösszeget biztosít 10 és 25 év közötti futamidőre. A hitel célja kizárólag lakhatási támogatás, valamint a családok további gyermekvállalásának segítése, ennek okán a hitel összege nem fordítható telekvásárlásra.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy az új program keretében a családoknak az első ingatlanvásárlás esetén elegendő mindössze 10 százalék önrész, míg lakásbővítés, vagy újabb ingatlan vásárlása esetén 20 százalék önrész vállalása. Az ingatlan értékhatár az első vásárlásnál 80 millió forint, míg bővítés vagy újabb ingatlan esetén 150 millió forint, azonban az 5000 fő alatti településeken nincs értékhatár. Az új hitelkonstrukció során az első évben csupán a kamatterhet szükséges fizetni, a felvett hitel összegét, vagyis a tőketörlesztést nem. További kedvezmény, hogy a gyermek születését követően az első évben hitelmoratórium kérhető. A második gyermek és minden további gyermek megszületése során pedig 10 millió forintot engednek el a felvett hitel összegéből. A magyar kormány kibővítette a korhatárt is, ennek köszönhetően édesanyák számára 41 éves korig vehető fel a csok plusz ugyanakkor ezalól a szabályozás alól kivételt képeznek az igazoltan a terhesség 12. hetében levő kismamák.

Csák János kiemelte, hogy a csok plusz programnak nincsen felső költségvetési keretösszege, mivel a magyar kormány minden magyar családot támogatni szeretne, aki gyermekvállaláson gondolkodik. Emellett a kormány ingyenes típusterveket tett elérhetővé a tervezési költségek csökkentése érdekében, amelyek akár több mint egy millió forinttal is csökkenthetik a családok kiadásait. A részletes szabályozás november közepére várható.

Piaci hitelkonstrukcióhoz viszonyítva

A legfrissebb bérstatisztikák alapján – figyelembe véve a kedvezményeket – a nettó jövedelem medián értéke 312 000 forint volt 2023 augusztusában. Az online hitelkalkulátorok alapján mind a három, csok pluszban szereplő hitelösszeg esetében a 15 éves futamidő és a házastársak egyesített 624 000 forintos nettó medián keresete mellett a hitelkonstrukciók teljes hiteldíj mutatója 7,5 és 8,5 százalék között változik, azaz több mint duplája a csok plusz által kínált hitelkamatnak. Az infláció csökkenő tendenciájának köszönhetően a jegybank elkezdte a kamatkörnyezet óvatos és elnyújtott mérséklését, így hosszú távon a piaci hitelkamatok csökkenésére lehet számítani. Azonban abban a valószínűtlen esetben, ha a kamatok a járvány előtti, historikusan alacsony 4-4,5 százalék közötti szintre csökkennek, az otthonteremtési programban szereplő kamatszint továbbra is kedvezőbb megoldást nyújt.

Miért van szükség az új csok plusz támogatásra?

Az utóbbi időszak piaci változásai miatt jelenlegi csok program nem érte el eredeti célkitűzéseit, így szükségessé vált egy célzottabb és jobban igazított támogatás bevezetése. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a magasabb inflációs környezet kezelése érdekében a magyar jegybank növelte a jegybanki alapkamatot, amely azonban visszavetette a hitelezési folyamatokat, beleértve a lakossági lakóingatlanokra nyújtott hitelek volumenét is. Mindezek ellensúlyozására az új csok rendszer nem csupán segítséget nyújt az új családok számára, hanem piaci ösztönzőként is szolgál a lakáshitelpiacon.

A hitelfelvétel csökkenése mellett további problémát okozott, hogy a lakásárindex továbbra is növekedett, ami azt jelzi, hogy a lakóingatlanok árai tovább emelkedtek. Ennek következtében a családok számára nehezebbé vált megfelelő méretű lakások vásárlása. Az Országos Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján megállapítható, hogy az idén a használt lakások árai közel 43 százalékkal emelkedtek 2019 azonos időszakához képest, míg az új lakások esetében közel 140 százalékos árnövekedést regisztráltak ugyanebben az időszakban.

Ennek köszönhetően a magyar kormány egy olyan konstrukciót kíván bevezetni, amely egy kibontakozó világgazdasági válság – energiaválság, infláció, háború – során továbbra is támogatja a családokat azáltal, hogy a piaci környezetben egy kedvezőbb helyzetet nyújt az új gyermekeket vállaló szülőknek. Így a csok plusz, kiegészülve a babaváró hitel támogatásaival a második újonnan születő gyermek esetében a hitelek összegéből akár 13,3 millió forint is elengedhet, míg a harmadik újonnan születő gyermek esetében 21 millió forint is lehet a tartozás leírása a friss családalapítók számára.