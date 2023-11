A legfelkészültebb országok közé tartozik Magyarország

Az Európai Tanács rendelete alapján a gáztározókat a kapacitásuk legalább 80 százalékáig fel kell tölteni a tavalyi telet követően idén, a 2023–2024-es tél kezdetét megelőzően is. Ezt az összes tárolókapacitásokkal rendelkező tagállam már túl is teljesítette az évszak kezdete előtt. Az európai uniós tagállamok energiafelhasználásán belül rendkívül eltérő a gáz aránya, a gáztárolók mérete is nagy különbségeket mutat. Magyarország a legjobban felkészült tagállamok közé tartozik.