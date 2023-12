Évek óta dédelgetett célt teljesíthet Magyarország

Látványos fejlődés történt Magyarország gázinfrastruktúrájában: a szomszédos országok irányába az elmúlt években kiépültek az úgynevezett interkonnektorok (összekapcsoló vezetékek), amelyek mindkét irányba tudják szállítani a földgázt. Az utolsó, és egyúttal még egyetlen hiányzó vezetékről, amely Szlovéniát és Magyarországot köti össze, idén állapodott meg a két ország, és 2025-ig ez is működésbe léphet. Érdemes kiemelni, hogy a környező országokkal kiépített interkonnektorok elérhetővé teszik a különböző piacokról érkező földgázt. A magyar földgázellátást emellett több más tényező is biztosítja: az európai szinten is jelentős tárolási kapacitások, az uniós átlag feletti saját földgázkitermelés és az európai átlagnál is nagyobb arányú fogyasztáscsökkentés.