November végétől kezdődően Európa számos helyszínén a városokat ünnepi kivilágítással díszítik, az utcákon standok sorakoznak, a hangulatos tereken a látogatók megkóstolhatják a helyi ételeket, a hagyományos szezonális finomságokat és vásárolhatnak a kézműves termékekből. A nagyobb európai vásárokon más látnivalók is elérhetőek a karácsonyi vásárok kínálata mellett, mint például a városnézőtúrák, az óriáskerekek és a jégpályák is fokozzák a látogatói élményt. A karácsonyi vásárok hatással lehetnek az őket körülvevő gazdaságra is. A gyalogos forgalom bővülésétől és az értékesítés felfutásáig, valamint a közösségi elkötelezettség elősegítéséig a karácsonyi vásárok nemcsak szezonális látványosságok, hanem hozzájárulnak az európai helyszínek a kiskereskedelmi ágazathoz is. A következő bejegyzés az összetett gazdasági hatások mellett a hazai karácsonyi vásárokat is vizsgálja, emellett bemutatja a legnépszerűbb magyarországi vásárokat is.no

Az adventi vásárok történeti előzményei

Az adventi vásárok története a középkorra nyúlik vissza, ugyanis Európa német nyelvű területein jöttek létre először. A hagyomány a Német-római Birodalom területéről indult, és ilyen módon nem csupán a német-ajkú országokban, de Franciaország keleti régiójában is az elsők között terjedtek el a szezonális piacok. Mindazonáltal csak a reformáció idején vált népszerű adventi szokássá.

A karácsonyi vásárok közösségi érzést és ünnepi hangulatot teremtenek, vonzzák a közeli lakosokat és családokat. A közösségi légkör ösztönzi a társadalmi interakciókat és a helyi elkötelezettséget. Ez a közösségi érzés a helyi vállalkozások fokozott pártfogásához vezethet, és elősegítheti a helyi gazdaság támogatását, amennyiben a parkolást, a tömeget és a közlekedési kérdéseket gondosan kezelik.

A járókelőktől a kereskedelmi ingatlanokig

Amennyiben az ünnepi vásárok tovagyűrűző hatását vizsgáljuk, azt látjuk, hogy vonzzák a járókelőket. A gyalogos forgalom növekedése előnyös a közeli kereskedelmi egységek, különösen az üzletek, éttermek és kávézók számára éppen olyan időszakban, amikor sok város főutcáin a kereskedelem visszaesése tapasztalható Európa-szerte jellemző fokozott inflációs nyomás miatt. A megnövekedett látogatószám gyakran magasabb értékesítéshez és az ismertség növekedéséhez vezet, ami pozitív dominóhatást eredményez a közeli vállalkozások számára.

A karácsonyi vásárok gyakran előnyben részesítik a helyi és kisvállalkozásokat, platformot biztosítva számukra termékeik és szolgáltatásaik bemutatásához. Az ünnepi vásárok segítik a helyi vállalkozásokat ügyfélkörük bővítésében és a márka ismertségének növelésében. E tényezők összessége élénkítő hatással lehet a kereskedelmi ingatlanszektorra is, a karácsonyi vásárok közvetlen szomszédságában.

Az Egyesült Királyságban felmérés készült arról, hogy a karácsonyi vásárok milyen hatást gyakorolnak a helyi közösségekre, és hogyan járulnak hozzá a városok gazdasági jólétéhez. A kutatás során a karácsonyi vásárok széles körét vizsgálták, a kisvárosok kétnapos rendezvényeitől a nagyobb városközpontok hatalmas, többhetes helyszíneiig. Az évek során a karácsonyi vásárok egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a fogadó város gazdasági jólétéhez, és kulcsfontosságú eszközök lehetnek a marketing és promóció során a látogatók számának növelésében. Továbbá lehetővé teszik a fogadó város számára, hogy javuljon vonzereje, és hatékonyabban versenyezzen a versenytársakkal. Az ünnepi piacok néhány kulcsfontosságú gazdasági előnye a térség számára generált jövedelem, a látogatók számának emelkedése, és a létrehozott munkahelyek száma. Ennek megfelelően az Egyesült Királyságban 2007-ről 2017-re becslések szerint 30-ról több mint 100 piacra nőtt a helyszínek száma, és ezzel együtt emelkedett a nyitva tartó napok és órák száma is.

Nemzetközi szinten hiányoznak a pontos adatok arra vonatkozóan, hogy mennyi jövedelmet termelnek a vásárok, és miként hatnak a foglalkoztatásra. Azt is meg kell jegyezni, hogy a piacok szélesebb gazdasági és foglalkoztatási hatással rendelkeznek, mint maguk a vásárokban felállított standok, amelyek mellett számolni kell a helyi ellátási láncokra gyakorolt ösztöntő erővel. Így például a foglalkoztatás kiterjed azokra, akik részt vesznek a standok építésben, a szervizelésben, a biztonság fenntartásában, a helyszín takarításában, a hulladékgazdálkodásban, valamint a promócióban.

Az Egyesült Államokban készült felmérés szerint kiskereskedők és a kézművesek közül sokak számára az év utolsó hat hete hozza a forgalom akár 50 százalékot is. Mindazonáltal a karácsonyi vásározással járó költségek is jelentősek, nemzetközi szinten, az árusok számára. E kiadások a nemzetközi gyakorlat alapján fedezik a fesztivál személyzetének bérét, a marketingköltségeket, a szükséges városi engedélyeket, a standokat és egyéb fizikai infrastruktúrát, a biztonsági szolgálatot teljesítők bérét, valamint a zenészek és előadók fellépési díját. A felsorolt tényezők ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy a karácsonyi vásárok a gazdaság több ágazatára hatnak, és a foglalkoztatás szezonális bővülésében is szerepet játszanak.

Miért népszerűek a karácsonyi vásárok?

A karácsonyi vásárok sokkal szélesebb demográfiai csoportot vonzanak, mint általában a helyi piacokon zajló kereskedelem, ilyen módon új ügyfeleket csalogatva minden korosztályból és kultúrából az ünnepi vásárokra. A karácsonyi vásárokat sok látogató inkább szabadidős élménynek, mint vásárlási élménynek tekinti, és egyre gyakoribban az európai karácsonyi vásárok összehasonlítása a médiában, illetve különféle internetes szavazásokon. Az események népszerűségét mutatja az is, hogy folyamatosan bővül a karácsonyi vásárok látogatására szervezett társas utazások száma, illetve az utazási irodák növekvő szezonális kínálata. Így a karácsonyi vásárok összességében nagy vonzerőt jelentenek a turisták számára. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni azt is, hogy az idegenforgalom növekedésének nem minden helyi lakos örül. Az úgynevezett overtourism, vagy magyarul túlturistásodás sok helyen megnehezíti a lakosság életét.

Európa legnépszerűbb karácsonyi vásárai

Budapest immár egymás után negyedik éve nyeri el a legjobb európai karácsonyi vásár címet a European Best Destinations felmérésén. A legkedveltebb vásárok listája eltér a leglátogatottabbakétől. Ugyanakkor Budapest kivételes helyzetben van, a legnagyobb látogatószámmal rendelkező vásárok rangsorában is szerepel, a középmezőnyhöz sorolható a maga 800 ezer fős látogatottságával, ahogyan ezt több forrás is, közöttük az EnjoyTravel 50 városra kiterjedő gyűjtése is mutatja. Az egy lakosra jutó látogatószám is magas, mivel általában a nagyobb népességgel rendelkező országokban, az Egyesült Királyságban, vagy Németországban vannak milliós látogatószámmal rendelkező vásárok. Régiónkban a vendégek számában a magyar fővárost csak Bécs előzi meg, amely a nemzetközi turizmus szempontjából is kiemelt helyzetben van, míg az idegenforgalom szempontjából szintén jelentős Prágát lehagyja a budapesti vásárok látogatottsága. A következő térkép a legszebbnek választott, és a leglátogatottabb városokat ábrázolja. Ezenkívül fontos tényező az is, hogy sok európai helyszínen hiányosak a statisztikák, így például az olaszországi rendezvényekről nem állnak rendelkezésre statisztikák a látogatók számára vonatkozóan.

Térkép: Karácsonyi vásárok Európa-szerte – A legnépszerűbb karácsonyi vásárok és az európai városok karácsonyi vásárainak látogatottsága. Forrás: European Best Destinations, Enjoy Travel. Szerző: Németh Viktória. Az ábra itt hivatkozható: https://public.flourish.studio/visualisation/16035461/

A magyarországi karácsonyi vásárok

A brit The Telegraph című lap legolcsóbb karácsonyi vakációkat összegző listáján Budapest a hatodik helyet szerezte meg. Az adatok elemzése során fontos az is, hogy a legalacsonyabb árakat felmutató vásárok összehasonlítása nehézségekbe ütközik, mivel a termek-kínálat eltér, és a különféle termékek változatos árakat mutatnak, így például nemzetközi összehasonlításban a forralt bor olcsóbb Budapesten, addig például a kürtöskalács drágább. Idehaza a legnagyobb vásárokban elérhetőek lesznek az ársapkás ételek, hasonlóan például az augusztus 20-i ünnepséghez vagy az atlétikai világbajnoksághoz. Érdemes látni azt is, hogy a budapesti Vörösmarty téri, Bazilika előtt vagy a Budavári Palotanegyedben található adventi vásárok mellett számos vidéki karácsonyi vásárt is a legszebbek közé sorolnak a hazai internetes portálok, így többek között a Győrben, Szegeden, Egerben, Pécsen, Miskolcon, valamint a Szentendén, Esztergomban és Vácon található rendezvények is bekerültek az ajánlókba.