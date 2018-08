A XIII. kerületben épül a legtöbb új lakás

Budapesten évek óta a XIII. kerületben épül a legtöbb lakás, most viszont a Budapesti Lakáspiaci Riport térképe alapján az is látszik, hogy a fejlesztők a belvároshoz közeli kerületeket, például a VIII., a IX., és a XIV. kerületet is kedvelik, Budán pedig nagyon népszerű a XI. és a III. kerület is – írja a Portfolio.hu.

Forrás: Budapesti Lakáspiaci Riport / Portfolio.hu

Budapesten jelenleg nagyjából 20 ezer lakás építése zajlik vagy van tervben, de ezek nagy része már az építkezés előtt elkelt, így a 2017 második negyedéves adatok szerint jelenleg nagyjából 7 ezer új lakás közül lehet választani.

A belvároshoz közelebbi kerületek azért lehet népszerűbbek, mert az alacsonyabb kereslet és alacsonyabb árak miatt a fejlesztők fajlagosan kisebb profitot tudnak realizálni a külső kerületekben, és az itt épülő lakásokat hosszabb ideig tarthat eladni is.