Rekordokat döntöget idén a lakáspiac

Bár maradt a 2014 óta tartó bővülés az országos lakáspiacon 2018-ban is, a részletes adatok sok érdekességgel szolgálnak, például rekordnagyságú érdeklődés látszik az eladó lakások iránt- derül ki az ingatlan.com összefoglaló elemzéséből.

Az idén havi átlagban 2,67 millió látogató érkezett az ingatlan.com-ra, ami 8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

Az idén ráadásul 4,93 millió érdeklődést regisztráltak az oldalon eladó lakások és házak iránt, ami szintén rekordot jelent a lakáspiacon.

A rendkívül erős kereslethez pedig továbbra is jelentős kínálat társult, ami tovább élénkítette a lakáspiac forgalmát is.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, az idei évben a kereslet fokozódása mellett a magánszemélyek lakáseladási azért kedve is emelkedett, a magánszemélyek által idén feladott ingatlanhirdetések száma ugyanis 14 százalékkal 168 ezerre nőtt. Ez pedig az elmúlt években bekövetkezett áremelkedéssel is magyarázható. Az ingatlan.com szakértője szerint a 2018-ban létrejött adásvételek száma elérheti, de akár meg is haladhatja a 160 ezer tranzakciót, ami évtizedes csúcsnak felel meg.

A lakásdrágulásnak köszönhetően a fővárosban az idén átalakult a kereslet: a belső kerületekben kialakult magas árak miatt egyre több vevő fordult a külső kerületek felé. Balogh László kiemelte, hogy Budapesten az egy lakásra jutó érdeklődések alapján a XXII., a XXI., a XVII. és XVI. kerület került volt a legnépszerűbb.

Ezekben a kerületekben a magánszemélyek hirdetései alapján az átlagos négyzetméterárak 500 ezer forint körül voltak december közepén, ami elmarad a 640 ezer forintos budapesti átlagártól. A fővárosban egyébként a legolcsóbb kerület a XXIII., ahol a kínálati piacon 360 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, a legdrágább kerület pedig az V. kerület több mint 1 millió forintos négyzetméterárral. A népszerűbb városrészek közé tartozó XIII. kerületben 713 ezer forintnál tartanak a négyzetméterárak, a XI-ben pedig 755 ezer forintra rúgtak december közepén.

Ebben az évben folytatta a felzárkózást a vidéki lakáspiac, elsősorban a Pest megyei városokban, településeken, valamint a megyeszékhelyeken lévő lakásokra, családi házakra van igény. A legdrágább megyeszékhelyek között van Veszprém, Debrecen, Székesfehérvár, Kecskemét és Győr, ezekben a városokban 360-380 ezer forint az átlagos négyzetméterár. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján a maga 118 ezer forintos átlagárával. Országos szinten alacsonynak mondható a 215 ezer forintos békéscsabai négyzetméterár is.

“A drágulás miatt egyre nagyobb szerephez jutnak a külső pénzügyi források a lakásvásárlók életében. Az alacsony kamatszintnek köszönhető szuperolcsó lakáshitelek és a Családi Otthonteremtési Kedvezmény bővítése is hozzájárulhatnak a lakáspiaci kereslet fennmaradásához” - fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

Az árak várható alakulásáról azonban Balogh László azt mondta, hogy a drágulás üteme visszafogottabbá válhat a következő évben, a vevők ugyanis nem tudnak a végtelenségig lépést tartani az áremelkedéssel.