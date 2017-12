Bali belefullad a szemétbe

Veszélyzónává nyilvánították Bali nyugati partjának egy közel 6 kilométeres szakaszát, miután az elmúlt időszakban akkora mennyiségű szemetet sodort ott partra a víz, hogy az már elriaszthatja a turistákat is a szigetről – írja a Telegraph.

A Jimbaran, Kuta és Seminyak névre hallgató strandokat folyamatosan takarítják, amire szükség is van, ugyanis az AFP hírügynökség értesülései szerint volt olyan időszak, amikor napokon keresztül 100 tonnányi műanyag flakont szedtek össze a parton.

A kormány csinál valamit, de valójában ez csak jelképes dolog.

– mondta egy helyi hotelben dolgozó férfi, aki szerint az emberek gondatlansága miatt uralkodnak rettenetes állapotok a szigeten. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy a lakossági szemétszállítás szinte egyáltalán nincs megoldva, ő is sokszor a munkahelyére viszi be otthonról a szemetét.

A helyzetet az is bonyolítja, hogy hiába próbál meg a kormány tenni az ügyben, a szemét nagy része a Jáva-tenger más részeiről érkezik, ami nem is meglep, hiszen Indonézia a második Kína után a tengerbe bocsátott műanyag tekintetében, a teljes szennyezés 10 százalékát teszik ki.

Ugyan márciusban ígéretet tettek, hogy jelentős összeget költenek a vizeik megtisztítására, valamint arra is, hogy 2025-ig 75 százalékkal csökkentenék a műanyagszennyezés mértékét, de Bali példájából kiindulva egyelőre ebből még nem sok látszik.