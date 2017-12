Sokan szeretnének olyan nyugdíjat, mint Mugabe

Csütörtökön ismertették a novemberben lemondatott zimbabwei diktátor, Robert Mugabe nyugellátásáról szóló tervet Hararében, amiből kiderült, a volt elnök rezidenciát és gépkocsiflottát kap, és az állam fizeti, ha repülőgépen utazik – írja az MTI.

Mugabe kiszolgálásáról egy legalább húsz főből álló személyzet fog gondoskodni, köztük pedig lesz hat testőr is. Autóinak üzemanyagát közpénzből állják majd, ötévente pedig újra is cserélik őket, emellett pedig kormányköltségen évente négyszer utazhat repülőn első osztályon országon belül, külföldre pedig még külön gépet is bérelnek neki.

Hivatalos, bútorozott rezidenciájának a helyét is maga választhatja ki a fővárosban és természetesen ennek rezsijét is az állam állja, emellett pedig ingyenes egészségügyi ellátás is jár a maga, a felesége és a kiszolgáló személyzet számára.

Ezen felül egyébként még nyugdíjat is kap majd, ennek összegét azonban egyelőre nem közölték. Az alkotmány alapján ugyanakkor a visszavonult elnöknek elméletileg ugyanannyi pénzt kell kapnia, mint az államfői tiszteletdíj, ami alapján ebből is befolyik majd neki néhány ezer dollár havonta.