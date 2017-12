Drónokkal fog vadászni a csempészekre a spanyol adóhatóság

Közel félmillió eurót költ majd a spanyol adóhatóság drónokra és rejtett kamerákra, miután az utóbbi időben közel egymilliárd eurót buktak a cigarettacsempészek és az illegális pénzközvetítők miatt – írja a Local.

A probléma nem újkeletű, a gibraltári határon fekvő La Línea de la Concepción városában eléggé gyakori, hogy a csempészek hasznot húznak a britek olcsóbb cigarettaáraiból, Andorrában és a katalán Seo de Urgel városában pedig a nagy mennyiségű be nem jelentett készpénz illegális beérkezése okoz problémákat.

Ezért döntött úgy a spanyol adóhatóság, hogy 474 ezer eurót költ két különböző kamerarendszerre. Ezek egyike egy kamerás drónokból álló flotta lesz, melynek mindegyike képes lesz mozgás, járművek és arcok felismerésére is, fél órát tudnak a levegőben maradni és a kezelőtől egy kilométerre is lehet majd használni őket, így nemcsak kiszúrni lehet velük a bűnözőket, hanem üldözni is.

A másik rendszert a földön tudják majd hasznosítani a határőrök, az Andorra közelében dolgozók ugyanis kamerákkal felszerelt járműveket kapnak majd, amivel a legapróbb megmozdulásokat is észre lehet majd venni.

A drónokkal ugyanakkor óvatosan kell majd bánni a hatóságoknak, a gibraltári légtérből ugyanis ki vannak tiltva, néhány korábbi incidens miatt.