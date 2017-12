Részeg tanácsadónak köszönheti Trump az FBI nyomozását

Jó ideje zajlik már az FBI Donald Trumpot és tanácsadói körét érintő lehetséges orosz kapcsolatok körüli vizsgálata, szombaton azonban az is kiderült, hogy ki miatt, a New York Times egy cikke szerint ugyanis George Papadopoulos ügyvéd, Trump korábbi tanácsadója egy átmulatott éjszaka során osztotta meg egy magas rangú ausztrál tisztviselővel, hogy az oroszok több ezer, Clintonra nézve terhelő e-maillel rendelkeznek – írja a Guardian.

Az októberben bíróság elé került Papadopoulos 2016 májusában Londonban mulatozott Ausztrália angliai főbiztosával, Alexander Downerrel, ahol a jelek szerint annyira jól érezte magát, hogy ezt az elég kényes információt is megosztotta vele. Júliusban aztán éppen ezeket kezdte el kiszivárogtatni a WikiLeaks, az ausztrálok pedig – leginkább a Five Eyes hírszerző szövetség miatt – kötelességüknek érezték, hogy az ügyvéd korábbi szavairól tájékoztassák az amerikai hírszerzést is, innen pedig egyenes út vezetett az FBI vizsgálatához.

A Fehér Ház ügyvédje, Ty Cobb nem kívánt megszólalni a cikkel kapcsolatban, közleményében csak annyit mondott, hogy a Trump-adminisztráció továbbra is együttműködik a Robert Mueller különleges ügyész vezette vizsgálatban, hogy az mielőbb eredményes lehessen.

Ez utóbbi elég érdekesen hangzik annak fényében, hogy december közepén egy Trumphoz közel álló ügyvéd megvádolta Muellert, hogy jogtalanul jutott hozzá az e-mailekhez, és bár az elnök egy nappal később elmondta, nem fogja leváltani a különleges ügyészt, ennek lehetősége is sokaknál megkongatta a vészharangot.