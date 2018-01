A helyi képviselő nem akar kéregetőket látni Harry herceg esküvőjén

Ki akarja tiltani a kéregetőket Windsor önkormányzatának konzervatív képviselője, írja az MTI. Simon Dudley levelet írt a helyi rendőrségnek, hogy szerinte a hatóságok nem tesznek eleget az agresszív kéregetés és megfélelmlítés ellen. Dudley odáig ment, hogy Twitteren kérte számon az 19824-ben elfogadott koldulás elleni törvény betartatását. A politikus felszólítása ellen többen is kikeltek.

Dudley szerint Windsorban másként kell kezelni a problémát, mert itt sokkal erősebb a kéregetők okozta nyomás, hiszen évente hatmillió turista jár a környéken, és a nem kívánt emberek rossz fényben tüntetik fel a várost. A politikus pedig attól fél, hogy ez rossz fényt vet majd Harry herceg és Meghan Markle májusi esküvőjére.

Természetesen több helyi, hajléktalanokat segítő szervezet is kikelt Dudley ellen, többek között azt is hangoztatva, hogy a hercegi pár közismert a karitatív tevékenységeik miatt is. Még a brit kormányfő, Theresa May is azt nyilatkozta, hogy nem ért egyet Dudley-val, és szerinte az önkormányzatnak a helyi rendőrséggel kell kezelnie, ha valakik túl agresszíven kéregetnek.