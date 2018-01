Világháborús hadszíntér maradt a kaliforniai sárlavinák után

A Santa Barbara-i seriff maga hasonlította első világháborús hadszíntérhez azt a dél-kaliforniai környéket, amire kedden a hosszú szárazság után leeső dús csapadék miatt sárlavinák zúdultak. 13 ember meghalt, rengeteg a sérült, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak.

Eddig 50 ember sikerült kimenteni a sár alól, de rengeteg hely megközelíthetetlen. A tengerparti főúton lezártak egy közel 50 kilométeres szakaszt, sok út teljes hosszában zárva van.

A földcsuszamlások oka a BBC szerint az, hogy az erdőtüzek nyomában az elégett növények és az elszenesedett talaj vízzáró réteget alkotnak, így az esővíz nem tud a talajba beszivárogni. Emiatt a csapadék a felszíni szennyeződéseket összegyűjtve a völgyek felé zúdul, és mindent magával sodor. Az utakra autónyi szikladarabok estek.

A meglehetősen drága környéken lakik mások mellett Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres amerikai tévés személyiség is. Utóbbi posztolta ki a Twitterre a fotót, amin nem egy folyó, hanem egy főút látható.

This is not a river. This is the 101 freeway in my neighborhood right now. Montecito needs your love and support. pic.twitter.com/jRNCBrp4b5