Felmentették a Putyin telkén Kék Osztriga bárt állító svéd rapduót

Felmentette a délnyugat-finnországi Aland-szigetek bírósága a Far&Son nevű svéd rapduót, amelynek tagjai a Rendőrakadémiákban látható Kék Osztriga bárt jelképező viskót állítottak fel 2015-ben Vlagyimir Putyin orosz elnök ottani telkén, tiltakozásul a szerintük homofób orosz törvények ellen.

A bíróság elutasította az orosz fél részéről Frej Larssonnal és Simon Gardenforsszal szembeni vádakat, amelyek szerint jogellenesen építkeztek az orosz elnök nyaralójának területén, írta a Nya Aland helyi lap.

Some wags have opened a Blue Oyster Bar on Vladimir Putin's plot of land on Åland and dressed as gay workmen. Genius pic.twitter.com/CGNkFpPe5V