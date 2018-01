Putyin: Kim Dzsongun kompetens, érett politikus

Kim Dzsongun észak-koreai vezető „abszolút kompetens és már érett politikus", aki a nukleáris robbanótöltet és a nagy hatótávolságú rakéta létrehozásával „megoldotta stratégiai feladatát", jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz média vezetőivel tartott moszkvai találkozóján.

Putyin úgy vélekedett, hogy Kim érdekelt a helyzet „letisztulásában, elsimításában és megnyugtatásában". Az orosz elnök szerint most a realitásokból kiindulva, óvatosan, tárgyalásos úton kell megoldani a Koreai-félsziget atommentesítésének feladatát. Úgy vélekedett, hogy ez végeredményben megvalósítható, ha a folyamat összes részvevője, köztük az észak-koreaiak is biztosak lehetnek abban, hogy biztonságuk nukleáris fegyver nélkül is szavatolható.

Korábban itt írtunk arról bővebben, hogy hosszú távon fejfájást, rövid távon viszont lehetőséget is jelenthet Oroszországnak az Észak-Korea körüli helyzet, amivel Putyin is számol.

Putyin ugyanezen a találkozón az Egyesült Államokat azzal vádolta, hogy lelepleződött, amikor bírálta Oroszországot, amiért Alekszej Navalnij ellenzéki politikust nem engedték elindulni az elnökválasztáson, ezzel elárulva, hogy az ő jelöltségét támogatja, írja az MTI.

Navalnijt eltiltották az orosz elnökválasztástól, előbb a Központi Választási Bizottság döntött, hogy az ellenzéki politikus nem indulhat március 18-án, majd az orosz legfelsőbb bíróság helybenhagyta azt. A választási bizottság arra hivatkozva utasította el a 41 éves politikus bejegyzési eljárásának megkezdését, hogy gazdasági bűncselekmény miatt 2017-ben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Az Európai Unió elítélte, hogy az orosz választási bizottság eltiltotta az ellenzék vezéralakjának számító politikust. A z Emberi Jogok Európai Bírósága szerint Navalnijnak csorbultak jogai a tisztességes eljáráshoz, amikor 2013-ban perbe fogták, majd közpénzek elsikkasztása miatt elítélték.