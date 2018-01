Túl sokszor derült ki, hogy Szíria vegyifegyvert használ, Putyinék eredeti megoldást javasolnak

Ezer áldozata is lehet a felkelők szerint egy szíriai vegyifegyver-támadásnak. Az országban négyféle életveszélyes harci gázt is gyártanak. Mit tesz a Nyugat, ha tényleg vegyi fegyvert vetettek be.

Oroszország egy új, független vizsgálóbizottság létrehozását javasolja a szíriai vegyifegyver-támadások kivizsgálására az ENSZ Biztonsági Tanácsának.

Hogy miért?

Mert a 2015 közepén felállított, jelenleg is működő, az ENSZ és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakembereiből álló vizsgálóbizottság hétből négyszer megállapította a Szíriában felmerült esetek kapcsán, hogy nem más, mint Putyin szövetségese, az Aszad-rezsim követte el a civileket célzó vegyifegyver-támadásokat.

A vizsgálatok eredményeiről szóló jelentést ezért az oroszok már harmadjára vétózzák meg az ENSZ BT-ben, és novemberben az "elfogult" bizottság mandátumának meghosszabbítását is megfúrták.

Az Oroszország által javasolt, úgynevezett Független Nyomozati Mechanizmus (UNIMI) keretében működő testület mandátuma egy évre szólna, de szükség esetén meghosszabbítható lenne. Az elképzelés szerint a vizsgálóbizottságnak független, elfogulatlan és hitelt érdemlő vizsgálatokat kell majd lefolytatnia, és "megdönthetetlen tényeket" kell a BT elé tárnia, amelyek alapján meg lehetne határozni, hogy kik voltak a vegyifegyver-támadások elkövetői.

Egyébként Bassár el-Aszad rezsimjének kegyetlenkedéseit meglehetősen alaposan dokumentálták, a 2013-as, ezernél is több áldozattal járó gútai támadásért pedig szinte minden kétséget kizárólag a kormányerők voltak a felelősek - a Szíriában komoly katonai-politikai-gazdasági érdekeltségekkel rendelkező Oroszország persze ezt is tagadja. A szíriai orosz kontingensről egyébként többször is kiderült, , hogy maga is komoly atrocitásokért felelős.

Franciaország jelezte, hogy kész megvizsgálni az orosz javaslatot. Az ugyancsak állandó BT-tagsággal rendelkező Kína támogatásáról biztosította a kezdeményezést, ugyanakkor az amerikai nagykövet, Nikki Haley ellenezte, és ismét azzal vádolta Oroszországot, hogy eltitkolja az igazságot a szíriai rezsim vegyifegyver-támadásairól.

Az újabb diplomáciai vitákra az adott okot, hogy az újabb polgárháborús szakaszba lépő Szíriából hétfőn ismét vegyifegyvert-támadásról érkezett hír. A Fehér Sisak nevű mentőszervezet és az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja közölte hétfőn, hogy a szíriai kormányerők klórgázt vetettek be aznap hajnalban egy olyan város, Dúma bombázása során, amely felkelőcsoportok kezén van Damaszkusz közelében. A támadásban legalább 13 civil légzéskárosodást szenvedett, köztük nők és gyerekek is.

(MTI)