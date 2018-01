Trump megosztott egy széljobbos videót, de bocsánatot kért

Ha azt mondja nekem, hogy ők szörnyű rasszista emberek, akkor mindenképp elnézést kérek, ha szeretné

– ezt Donald Trump amerikai elnök mondta pénteken a brit ITV-nek adott interjújában, mikor a riporter rákérdezett, hogy miért osztott meg Twitteren egy muszlimgyűlölő videót.

A videót eredetileg Jayda Fransen tette ki az oldalra, aki a Britain First nevű szélsőjobboldali mozgalomhoz tartozik, és az egyik legjelentősebb politikai teljesítménye az volt, amikor 2016-ban egy hidzsábot viselő muszlim nőbe kötött bele. Ezért el is ítélték és pénzbüntetést kapott. De visszatérve Trumpra: ő elmodnta, hogy nem ismerte a videó eredeti megosztóját, nem tudta, hogy a Britain First egy fasiszta szervezet. "Én vagyok a legkevésbé rasszista ember, akivel találkozhat" - mondta az elnök az újságírónak.

A videó egyébként egy állítólagos muszlim migránst mutatott be, aki rátámadt egy fiatal holland férfira. Az amerikai elnök megosztása után a holland nagykövetség Twitteren jelezte, hogy ez hazugság, a videón egy Hollandiában született férfi látható, akit a támadás után el is ítéltek a hatóságok.