Nem engedték fel egy amerikai nő segítő páváját a repülőre

A New York-hoz közeli Newark repülőterén a napokban egy nőnek a United Airlines nem engedte, hogy felvigye a páváját a gépre, pedig még külön jegyet is vett neki, mivel az állat az "érzelmi támasza" – írja a Fox News.

Az "érzelmi támaszállat", vagy magyarul talán inkább terápiás segítőállat amúgy korántsem kitaláció: ezek azok az állatok, amelyek orvosi vagy pszichoterápiás kezelés keretében a mindennapi életben segítenek a rászorulóknak, és egyes országokban külön szabályok vonatkoznak rájuk. A polgári légiközlekedésre vonatkozó amerikai szövetségi előírások lehetővé teszik ezeknek az állatoknak a felvitelét a repülők utasterébe.

A United szerint azonban a páva súlya és mérete is meghaladta az utastérbe vihető állatokra vonatkozó előírásokban foglaltakat. Az ügy előzménye, hogy pár napja a Delta Airlines jelentette be, hogy a visszaélésgyanús esetek, az utastér gyakori összepiszkítása és az utasok megtámadása miatt (84 százalékkal nőtt az ilyen esetek száma) jelentősen szigorítják a fogyatékossággal élőket segítő és a terápiás állatok utazására vonatkozó szabályokat. Kötelező lesz az utazás előtt két nappal bejelenteni a szándékot, továbbá egészségügyi igazolást kell bemutatni a kísérő állat szükségességéről, valamint azt is bizonyítani kell, hogy szobatiszta (ennek mikéntje sajnos nem derül ki).

A Delta szerint az utasok terápiás segítőként az egyre gyakoribb hatalmas testű, a többi utast zavaró kutyák mellett különös állatok társaságához ragaszkodnak a járataikon: felvittek pulykát, törpe erszényesmókust, de kígyót és pókot is. A Delta ezért március 1-ével kitiltja a járatai utasteréből a sünöket, a vadászgörényeket, a rovarokat, a rágcsálókat, a patás, valamint az agyarral, és szarvval bíró állatokat is.

A United közleménye szerint most ők is felülvizsgálják a szabályzatukat.