Erős földrengés volt Tajvanon

Legalább ketten meghaltak, és sokan megsérültek, amikor erős, a Richter-skála szerint 6,4-es földrengés rázta meg Tajvan keleti részét. Hualien városában komoly károk keletkeztek, írja a BBC.

Az AFP hírügynökség szerint egy szálloda részben összedőlt, az épületben rekedt embereket mentik. A Marshal Hotel beomlott szintjeinek romjai alatt százan is lehetnek, írja az MTI.

Tajvan a földrengéstanilag aktív, Csendes-óceáni Tűzgyűrű nevű köríven található, emiatt gyakoriak a földmozgások a szigeten.

Prayers for the people of Taiwan.. as the city comes to a standstill after a 6.4 magnitude earthquake hits it! many are suspected to have been trapped in the rubble.. #Taiwan #earthquake #PrayersForTaiwanhttps://t.co/vvQCkWfVwQ