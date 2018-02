Lemondott Trump családon belüli erőszakkal vádolt tanácsadója

Porter egy közleményben jelentette be lemondását ma délután, amit azzal kezdett, hogy a vádak felháborítóak és teljes mértékben valótlanok.

Aljas vádak ezek, amikkel kapcsolatban mindvégig őszinte voltam, soha nem igyekeztem a valóságot torzítani. Úgy döntöttem, hogy a lejáratásomra indított kampánnyal kapcsolatban a nyilvánosság előtt többé nem nyilatkozom, fehér házi tisztségemről ezennel lemondok.

Porter lemondását John Kelly, Trump kabinetfőnöke és több magas rangú fehér házi tisztviselő sem fogadta el, de hiába. Kelly a hét elején, a Daily Mailben megszellőzetetett botrányba keveredett kollégájáról a sajtónak azt nyilatkozta, hogy egy talpig becsületes férfi, akit bizalmasának és igazi profinak nevezett.

Büszke vagyok arra, hogy együtt szolgálhattuk az elnököt.

Porter Trump elnök beiktatásakor került a Fehér Házba. Kabinettitkárként rajta ment át az a töménytelen mennyiségű irat, ami megszűrve ugyan, de így is elég vastag paksamétákba rendezve landolt az elnök asztalán nap mint nap. Mivel ehhez nem nagyon volt szükség személyes kapcsolatra, a CNN szerint Trump nem is nagyon tudta, ki az, aki eldönti, melyik irat érdemes a figyelmére és melyik nem. A sajtóban sem szerepelt annyit, mint Trump többi embere. Kelly kinevezésével a feladatköre is megnőtt, és bemutatták az elnöknek is, aki a többdiplomás , intelligens férfit “lenyűgöző koponyának” tartotta.

A férfi ellen felhozott vádak elég súlyosak. A brit bulvárlapnak nyilatkozó második exfeleség, Jennifer Willoughby szerint egyszer a hajánál fogva, meztelenül rángatta ki a zuhany alól, és azt üvöltötte az arcáb, hogy te rohadt kurva. Mindez a nászútjukon történt. A nő 2010-ben távoltartási végzést kért a férje ellen, akivel addigra már külön éltek, mert a nő nem bírta tovább a heves természetű, erőszakos emberként jellemzett Porter bántalmazásait.

Első felesége, Colbie Holderness azt mesélte a lapnak, hogy ő is azért hagyta ott a férfit, mert nem bírta tovább az állandó abúzust.