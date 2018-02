Észak-Korea nagyszabású katonai díszszemlét tartott csütörtökön hadserege létrehozásának 70. évfordulója alkalmából, egy nappal a dél-koreai téli olimpia megnyitója előtt - közölte egy dél-koreai kormánytisztviselő alapján az MTI. Az észak-koreai állami tévé nem mutatott semmit az eseményből, és bejelentés sem hangzott el róla közvetlenül előtte, ennek ellenére Szöul tudni véli, hogy a díszszemlét a Phenjan központjában lévő Kim Ir Szen téren tartották meg délelőtti kezdettel.

North Korea is broadcasting the military parade from earlier today now on KCTV. Stay tuned for our full coverage and analysis. #JucheFest2018 #northkorea #dprk pic.twitter.com/fmkOMVwXNz