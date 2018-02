Már 16 ember halt meg influenzában Romániában

Újabb nyolc influenzás beteg halt meg az elmúlt tíz napban Romániában, ahol így 16-ra emelkedett a ragályos betegség áldozatainak száma - közölte az MTI. A tárcavezető szerint a betegség terjedése ellenére nem lehet még járványról beszélni az egészségügyi világszervezet szabványainak értelmében. Tavaly ilyenkor már 21 halottja volt az influenzának Romániában.

Az országban két jelentősebb fertőzési gócpont alakult ki: az egyik Bukarestben, a másik a moldvai Jászvásáron (Iasi).

A jászvásári regionális onkológiai intézetben egyébként a héten látogatási tilalmat rendeltek el, miután kiderült, hogy 11 rákos beteg is megfertőződött influenzában. Az influenzás betegek közül az egyik - aki leukémiában szenvedett - hétfőn életét vesztette.

A kór Székelyföldön is halálos áldozatokat követelt: Csíkszeredában egy 65 éves, más betegségekben is szenvedő nő számára vált végzetessé, hogy influenzavírussal is megfertőződött, Maros megyében pedig egy 50 éves és egy 40 éves influenzás férfi vesztette életét, mindkettejüknek más betegsége is volt.

A román egészségügyi miniszter szerint az influenzaszezon áprilisig eltarthat, ezért továbbra is szigorú óvintézkedések szükségesek a fertőzés terjedésének korlátozása érdekében. Egyes kórházakban karantént rendeltek el, másutt korlátozták a látogatást.