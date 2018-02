Kim Dzsongun rejtélyes és befolyásos húgával maxolja ki a figyelmet

A phjongcshangi téli olimpia pénteki megnyitójára Dél-Koreába érkezett Kim Dzsongun észak-koreai diktátor húga, Kim Jodzsong és a kvázi államfői feladatokat ellátó Kim Jongnam is. A bátyja fontos tanácsadójának és az észak-koreai propagandagépezet egyik fő irányítójának tartott Kim Jodzsong az első vér szerinti tagja az Észak-Koreát uraló családnak, aki az 1953-ban tűzszünettel véget érő Koreai háború lezárása óta Dél-Koreába látogatott.

Közel áll Kim Dzsongunhoz

Kim Jodzsong nagyjából 30 éves lehet, ő a 2011-ben meghalt Kim Dzsongil volt vezető legkisebb gyereke. A tavaly a Kuala Lumpur-i reptéren meggyilkolt, a rezsimet külföldről bíráló Kim Dzsongnammel ellentétben ő nemcsak féltestvére Kim Dzsongunnak, de azért is nagyon közel áll négy évvel idősebb bátyjához, mert fiatalkorukban együtt tanultak Svájcban. Svájcból hazatérve Phenjanban járt egyetemre, informatikát tanult.

A Washington Post szerint Kim Dzsongil egykori japán szakácsa, Kendzsi Fudzsimoto azt mondta, apja gyakran Jodzsong hercegnőnek nevezte, és láthatóan sokra tartotta. Miután a külvilág nem is nagyon tudott a létezéséről, állítólag sokat utazott észrevétlenül, volt, hogy Párizsba ment vásárolni, és a Telegraph szerint még 2011-ben is részt vett Eric Clapton egyik koncertjén Szingapúrban.

2010-ben már látható volt az észak-koreai állampárt egyik konferenciáján, és többször is feltűnt Kim Dzsongil környezetében. Azt feltételezik róla, hogy már akkor fontos szerep juthatott neki bátyja, Kim Dzsongun hatalomra kerülésének előkészítésében. Azután kezdték találgatni külföldön, hogy pontosan kicsoda lehet, hogy 2011 végén ott állt közvetlenül Kim Dzsongun mögött Kim Dzsongil temetésén. Egyre többször tűnt fel hivatalos propagandafotókon a háttérben, de név szerint először 2014 márciusában említették meg.

Ő építhette fel a bátyja körüli propagandát

Már 27 évesen beválaszották az ország parlamentjének megfelelő Legfelsőbb Népi Gyűlésbe, és utána is gyorsan lépdelt előre a hiearchiában. Még olyan pletykák is voltak a Guardian szerint, hogy ő felelt az ügyekért, amíg Kim Dzsongun néhány éve hónapokig nem mutatkozott nyilvánosan, valamilyen pontosan meg nem nevezett egészségügyi probléma miatt (állítólag valamilyen lábműtétje lehetett).

Az biztos, hogy mostanra Kim Jodzsong lett az egyik legbefolyásosabb nő a rezsimben, tavaly októberben alternatív tagként beválasztották a párt központi bizottságának legfelsőbb vezetésébe, a Politburóba. „Egyike azoknak a keveseknek, akik szabadon beszélhetnek bármiről Kim Dzsongunnal" – mondta az egyik szöuli egyetem oktatója. A New York Times szerint a dél-koreai média próbált párhuzamokat keresni, és gyorsan el is nevezték Kim Dzsongun Ivankájának az apja, Donald Trump fontos tanácsadójának számító Ivanka Trumpra utalva.

Ő az egyetlen családtag, aki időről időre ott látható a háttérben a Kim Dzsongunról kiadott propagandaanyagokon, és az úgynevezett helyszíni útmutatásokra – amikor a Kim körül álló emberek mondjuk egy gyárban jegyzetelnek – is rendszeresen elkíséri bátyját. A Koreai Munkapárt agitprop osztályának helyettes vezetőjeként gyakran ő viszi magával Kim Dzsongun szövegeit, és ő felelt bátyja imázsának felépítéséért, egyben hatalmának megszilárdításáért is.

Habár ENSZ-szankció ellene nincs érvényben, de a propagandagépezetben betöltött szerepe miatt Kim Jodzsongot a mostani északi delegáció egy másik tagjával együtt tiltólistára tette 2017 januárjában az amerikai pénzügyminisztérium, miután a feltételezések szerint „súlyos emberi jogi visszaélésekért, és cenzúráért felelősek."

Gyorsabb ívelt felfelé, mint Kim Dzsongil testvére

Sokan vonnak párhuzamot Kim Dzsongun nagynénje, Kim Kjonghi és Kim Jodzsong között, miután előbbi még Kim Dzsongil idején lett az észak-koreai felső vezetés belső körének tagja, és egészen négycsillagos tábornoki rangig vitte a hiearchiában. Azonban az elmúlt években eltűnt szem elől, miután Kim Dzsongun 2013-ban kivégeztette a férjét, Csang Szongtheket. Csang egyébként a tágabban vett Kim családból pont járt 2002-ben Szöulban egy gazdasági delegáció élén, amivel megágyaztak a később közösen üzemeltetett, de két éve bezárt keszongi ipari parknak. Nagynénje háttérbe szorítása, és helyette húga kiemelése is része lehetett annak a stratégiának, amivel Kim Dzsongun lecserélte apja egykori belső körét.

Csoma Mózes Korea-kutató szerint az elmúlt évtizedekben nem volt igazán jellemző, hogy a Kim családból a lánygyermekek ehhez hasonló kiemelt szerepet kapjanak, mint most Kim Jodzsong. Kim Dzsongun húga a nagynénjénél is gyorsabban jutott most előre, ráadásul vele ellentétben sokkal reprezentatívabb szerepet kapott a propagandaanyagokon és most az olimpiai delegációba is bekerült. Csoma szerint ilyen nyilvános szereplései korábban a rezsimet megalapító Kim Ir Szen második feleségének voltak, aki a KNDK nőszövetségének elnökeként jelent meg eseményeken.

Fajsúlyos delegációt küldtek Phenjanból

Kim Jodzsong először jár Észak-Koreát képviselve külföldön, de nem kizárt, hogy majd később is kap hasonló feladatokat nemzetközi téren. A legtöbb elemző szerint annyira közel áll Kim Dzsongunhoz, hogy biztosak lehetnek benne, hogy amiről vele tárgyalnak, az közvetlenül eljut majd az észak-koreai vezetőig.

Az olimpia delegációban Kim Dzsongun húgaként Kim Jodzsong a legfontosabb személy, de papíron a kváziállamfő Kim Jongnam a legmagasabb pozíciójú tisztviselő, aki Dél-Koreába látogatott 1953 óta. Kim Jongnam 1960 óta tölt be különböző magas párt- és kormánypozíciókat, és Csoma szerint a rezsim egyik jolly jokerének számít, aki az elmúlt 15 évben világszerte képviselte már Észak-Koreát többek között az országot hatalomra kerülése óta még soha el nem hagyó Kim Dzsongun helyett. A szerepének fontosságát jelzi, hogy a Kim Dzsongun által levezényelt fiatalítás ellenére ő 90 évesen is maradt a helyén.

Kim Dzsongun a húga odaküldésével még inkább növelte a delegáció súlyát, a rezsim egy másik arcát próbálta mutatni, és egyértelműen maximalizálni akarja azt a médiafigyelmet, amit már a feltűnő észak-koreai szurkolócsapattal is magára vont. „Ilyen magas rangú delegáció még nem járt Dél-Koreában a Koreai háború 1953-as lezárása óta" – mondta Csoma. Most az északi vezetők érkezésében csúcsosodott ki a január elején megindult közeledés a két Korea között, aminek eredményeképpen Észak-Korea sportolói ott lehetnek az olimpián, egy zászló alatt vonultak a déliekkel a pénteki megnyitón, és közös női hokicsapattal versenyeznek.

Az észak-koreai rakéta- és atomprogram 2017-es felpörgetése óta kialakult rendkívül feszült helyzetben mindkét Korának érdekében állt, hogy az olimpia legalább időlegesen valamiféle enyhülést hozzon. Erről, és Észak-Korea mosolyoffenzívájáról a téli olimpia előtt és alatt itt írtunk bővebben>>>

Mi lesz a szombati ebéden?

Szimbolikus volt, hogy Kim Jodzsong és Kim Jongnam pont Mun Dzsein dél-koreai elnök mögött ült a VIP-páholyban a megnyitóünnepség alatt, és Mun és Kim Jongnam külön kezet fogott, amikor a koreai sportolók vonultak fel a közös zászló alatt. Az észak-koreai vezetők háromnapos látogatásának legfontosabb része viszont szombaton jön, amikor együtt ebédelnek majd Munnal. A legtöbb külföldi lap azt találgatja, hogy ezen Kim Jodzsong majd bátyja valamilyen üzenetét tolmácsolhatja. A CNN információi szerint elképzelhető, hogy még valamikor idénre meghívják Munt Phenjanba, de más fontos témák is szóba jöhetnek.

Ha ez valóban megtörténik, és a helyzet megoldását a párbeszédben látó Mun beleegyezik az útba, akkor az egy harmadik Korea-közi csúcstalálkozót vetítene előre. Az első kettőt még a két Korea közötti enyhébb időszakban tartották: először 2000-ben érkezett dél-koreai elnök Phenjanba tárgyalni, de Kim Dzsongil már nem ment el Szöulba, míg a második csúcsot 2007-ben tartották, akkor is az északi fővárosban. Csoma szerint egyébként a résztvevők súlya miatt már ez a mostani, Phjongcshangban tartott tárgyalás is egy nem hivatalos csúcsnak felel meg.

Az Egyesült Államok a szankciókat hangsúlyozta

A két Korea között az olimpia alatt megindult enyhülésnél azonban Dél-Koreának végig figyelembe kell vennie az Észak-Koreával szemben bevezetett ENSZ-szankciókat, és az Egyesült Államokkal is egyeztetnie kell. Mun már tárgyalt külön Mike Pence amerikai alelnökkel is, aki szintén Phjongcshangba érkezett. A megbeszélésük után azt mondták, egyetértettek abban, hogy a lehető legnagyobb nyomásgyakorlás kell, hogy a párbeszéd és a nukleáris leszerelés felé tereljék Phenjant, ami egyébként csütörtökön nagyszabású katonai parádéval is felhívta magára a figyelmet.

Pence korábban jelezte, hogy az egyik célja a phjongcshangi látogatásának az lesz, hogy felszólaljon az észak-koreai propaganda ellen, és ne hagyja, hogy Phenjan egy másik arcát mutatva próbálja elvonni a figyelmet a nemzetközi korlátozások megsértéséről. Pence a legzsarnokibb, legelnyomóbb rezsimnek nevezte Észak-Koreát.

Az amerikai alelnök a megnyitón ugyanúgy a VIP-részben ült, ahogy az északi vezetők is, de előtte egy több külföldi vezető részvételével megtartott vacsorát látványosan kihagyott, így nem ült egy asztalhoz Kim Jodzsonggal és Kim Jongnammal. Pence pénteken északi disszidensekkel találkozott, akikkel meglátogatta a 2010-ben elsüllyesztett déli Csonan fregatt emlékművét, és beszélt Fred Warmbierrel is, akinek a fia, Otto Warmbier azután nem sokkal halt meg, hogy súlyos állapotban hazaküldték másfél év fogság után Észak-Koreából.

Borítókép: Mun Dzse In dél-koreai elnök (b) és felesége, Kim Dzsung Szuk (b3), Kim Jong Nam névleges észak-koreai államfő (b2), Kim Jo Dzsong, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető húga, a Koreai Munkapárt agitációs- és propaganda osztályának helyettes vezetője (b4), Mike Pence amerikai alelnök (j2) és felesége, Karen Pence (j4), valamint Frank-Walter Steinmeier német államfő (j) és felesége, Elke Büdenbender (j3) a phjongcshangi téli olimpia megnyitóján az olimpiai stadionban 2018. február 9-én.