Heteken át építették fel Kim Dzsongnam megölését

Korábban is lehetett hallani, hogy a Kim Dzsongun féltestvérét idegméreg-spricceléssel megölő két nő azt hitte, hogy egy ártatlan kandi kamerás műsorban vesznek részt, de most a bírósági vallomások alapján sokkal részletesebben megismerhető a tavaly február 13-i gyilkosság története (amiről a cikkeinket alul, az aktában gyűjtöttük össze).

Eszerint az egyik, mellesleg indonéziai nő védőügyvédje azt állítja, védence már hetekkel azelőtt is ilyen show-kban vett részt pénzért, dolgozott a reptéren, hotelekben és plázákban. Január 5-én egy kuala lumpuri szórakozóhelyen ment oda hozzá egy malajziai taxis, és ajánlotta fel neki a lehetőséget, hogy szerepelhet egy átverős tévéshow-ban, amelyben ártalmatlan folyadékot kell spriccelni ismeretlenekre. Másnap ez a férfi egy plázában bemutatta a nőt az észak-koreai Ri Dzsijunak, aki japánként adta magát elő, és Jamesnek hívatta magát. Az ügyvéd szerint a találkozóról fotó is van. Egyébként Ri Dzsiju is a gyilkosság egyik gyanúsítottja.

Miután a nő, Siti Aisyah elfogadta az ajánlatot, megnézett pár ilyen átverést, amit egy számára ismeretlen nő csinált, aztán ő maga is belefogott, három embert tréfált meg a pláza bejárata mellett aznap a szökőkútnál, és 100 dollárnyi pénzt kapott érte a nap végén.

Voltak "forgatások" aztán január 6-9 között, és január 15-én is különböző helyszíneken. Naponta 165 dollárnyi pénzt kapott. Azt is állítja a védelem, hogy a nő január 16-án 381 dollárnyi összeget kapott, hogy vegyen egy repjegyet Kambodzsába, és hogy a nőnek Alice néven kellett kommunikálni Jamesszel.

“Az emberek hazudhatnak, de a körülmények nem hazudnak. Azt képviseljük a bíróságon, hogy ezt a lányt átverték, aztán belehajszolták, hogy menjen a reptérre február 13-án", mondta az ügyvéd. Az ügyvéd bírálta az ügy nyomozóját, mondván, nem volt együttműködő, és károkat okozott.

(AP, South China Morning Post)