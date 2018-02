A segélyszervezetek sötét oldala

Csak kurvaháznak nevezte az Oxfam brit segélyszervezet haiti vezetője munkatársaival a szervezet által bérelt vendégházat, ahol a 2010-es földrengés után szexpartikat tartottak, a rettenetes helyzetben lévő karibi ország nőit fogadták. Anglia haiti nagykövete szerint kislányok is részt vettek az orgiákon. A szervezet igazgatóhelyettese lemondott, az Európai Bizottság és a brit kormány is közölte: ha tényleg megtörtént ez az egész, akkor többé nem támogatják a nagy múltú szervezetet.

A Haitit sújtó 2010-es nagy erejű földrengés halálos áldozatainak száma akár a 300 ezret is elérhette, a borzalmas földmozgás 250 ezer házat döntött romba és 1,5 millió embert tett hajléktalanná a karibi országban, akiknek jelentős része a mai napig szedett-vedett sátortáborokban él. Az Oxfam brit segélyszervezet nagy erőkkel vonult 2010-ben a helyszínre, hogy segítsen a bajba jutott haiti embereken: 230 fős személyzettel és 70 millió fontos (kb. 24 milliárd forintos) büdzsével, hogy újraépítsék és támogassák a rendkívül rossz gazdasági helyzetben lévő, szó szerint földig rombolt országot.

Kihasználták a nyomorúságot

A 230 fős Oxfam-gárda nagy része Haitin kemény munkát végzett rendkívül nehéz körülmények között, de voltak közöttük olyan férfiak, akik viselkedésükkel elképzelhető, hogy örökre ellehetetlenítették a nagy múltú, tehetős szervezet létezését.

A Times február eleji leleplező cikke szerint Roland van Hauwermeiren, aki 2010-ben és 2011-ben a segélyszervezet helyi vezetője volt, valamint munkatársai a haiti Delmasban álló vendégházaikban rendszeresen orgiákat tartottak, helyi prostituáltakat fogadtak.

„Az Oxfam bérelte a vendégházat, amit ez a csoport csak kurvaháznak hívott. Hatalmas bulikat tartottak Oxfam-pólós vagy félmeztelen prostituáltakkal, olyan volt az egész, mint egy Kaligula-orgia. Hihetetlen volt az egész. (...) Az egyik bulin legalább öt csaj volt, ketten fehér Oxfam-pólóban. És ezek a férfiak azt mondogatták, hogy „friss husi barbecue-kat” tartanak”

– mondta egy szemtanú a lapnak, aki telefonos videófelvételt is mutatott a Times újságírójának az egyik vendégház lakójáról. A Times cikke szerint az érintett férfiak az Oxfam-sofőrök munkáját koordinálták, és zsarolták is őket. „Olyanokat mondtak, hogy „figyu, ha szeretnéd, hogy a szerződésedet meghosszabbítsuk, akkor el kell hoznod a csajokat, akikre szükségünk van”” – mondja a forrás.

Fotó: Mario Tama / Getty Images Hungary Otthonukat vesztett haiti nők egy sátortáborban 2010 februárjában

Az Oxfam már 2011 nyarán értesült az eseményekről, és el is kezdte vizsgálni az esetet, a férfi el is hagyta a segélyszervezetet. Ennek ellenére az elmúlt években nem derült ki a nagy nyilvánosság felé, hogy a cég munkatársai a segélyszervezet pénzén bérelt ingatlanokban rendeztek szexpartikat a földrengés sújtotta Haitin.

A Times cikke után felgyorsultak az események, a brit kormány és az Európai Bizottság is belengette, hogy megvonja az Oxfamtól a támogatást, és február 12-én hétfőn lemondott az Oxfam igazgatóhelyettese.

„SZÉGYELLEM MAGAM, HOGY EZ MEGTÖRTÉNT, ÉSZRE KELLETT VOLNA VENNEM, VÁLLALOM A FELELŐSSÉGET”

– írta lemondásakor Penny Lawrence.

Az Európai Bizottság civil szervezeteket felügyelő szóvivője azt mondta, hogy „zéró toleranciát alkalmazunk az általunk is támogatott civil szervezetek esetében az ilyen vádakkal kapcsolatban. Az Oxfamnak sürgősen tisztáznia kell minden állítást.”

Igyekezhettek eltussolni az ügyet

Az 1942-ben alapított Oxfam vezetősége – amint nyilvánosságra került az eset – sietett a bocsánatkéréssel, többeket elbocsátottak, mások maguk mondtak le pozíciójukról, mint az igazgató-helyettes is. A krízishelyzet viszont fennmaradt, pláne, hogy az angliai haiti nagykövet a Guardiannek azt mondta, hogy a szexpartin részt vevő haiti lányok között „lehettek kiskorú gyerekek is”, és az Oxfam felső vezetése évekig igyekezett eltussolni az ügyet.

A Times szerint Hauwermeirennek például még 2011-ben engedélyezték, hogy csendesen visszavonuljon, nem bocsátották el. Még további hat férfi mehetett el így a cégtől, csak hogy megelőzzék a nagyobb botrányt, írja a Washington Post. Az elmúlt napokban derült ki, hogy Hauwermeirent 2004-ben még a Merlin alapítvány színeiben Libériában, majd már oxfamesként 2006-ban Csádban is megvádolták, hogy helyi prostituáltakat fogadott, és hogy erről az Oxfam is tudhatott, amikor megbízták a haiti különítmény vezetésével.

Hauwermeiren Oxfam utáni munkahelye, a francia Action Against Hunger (kb.: Tégy az éhezés ellen) nevű szervezet most közölte: amikor a férfi átment hozzájuk az Oxfamtól, hogy a bangladesi misszó vezetője legyen, nekik senki nem szólt, hogy korábban etikátlan viselkedés gyanújába keveredett, és az ő ellenőrzési mechanizmusuk sem tárt fel ilyesmit.

Mindezek után Helen Evans, a segélyszervezet egykori felső vezetője, olajat öntve az amúgy is lobogó tűzre, hétfő éjjel közölte, hogy egy belső vizsgálat szerint az Oxfam-üzletekben a tini önkéntesek tizede tapasztalt molesztálást a boltvezetők részéről, a külföldi stábok pedig szexért cserébe osztogattak segélyt. A belső kérdőív 120 munkatársat kérdezett meg három országból, 11-14 százalékuk látott vagy átélt szexuális molesztálást. Dél-Szudánban pedig a stáb 7 százaléka, vagyis négy ember nyilatkozott úgy, hogy látott, tapasztalt nemi erőszakot vagy annak kísérletét a kollégáitól. Evans azzal vádolta a főnökeit, hogy az erről szóló bizonyítékait és kéréseit figyelmen kívül hagyták, ami miatt ő végül ki is lépett a szervezettől.

Theresa May brit miniszterelnök szóvivője is megszólalt a témában, és a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy az Oxfamnak többet kell azért tennie, hogy megelőzze az efféle borzalmas viselkedés megismétlődését. Sőt, ennél is tovább romlott aztán a segélyszervezet helyzete, Penny Mordaunt brit nemzeti fejlesztési miniszter a BBC Newsnak azt mondta, hogy az Oxfam elveszítheti kormányzati támogatását, ami csak tavaly 44 millió dollárt jelentett, és a szervezet összjövedelmének nyolc százalékát teszi ki, írja a Washington Post.

A Telegraph azt írta, három nap alatt 1200 ember törölte a havi rendszeres donációját az Oxfam felé, ami a 9,48 fontos átlagos adományokat alapul véve máris havi 12 ezer, évi 144 ezer fontos (kb. 50 millió forint) veszteség lehet. A segélyszervezetet máris elhagyta az őket húsz éve segítő Minnie Driver színésznő, aki a 12 jószolgálati nagykövet egyike volt eddig. Az Oxfammal jótékonysági partnerségben együttműködő Sainsbury's bolthálózat szóvivője közölte, hogy „rendkívüli módon aggasztják őket” a megfogalmazott vádak, és tárgyalnak a témáról a szervezettel.

Történt már hasonló eset

Nem ez az első eset, hogy jótékony ügyeket szolgáló férfiak kihasználják a nyomorúságos helyzetű országok nőit. 2016-ban a Washington Post terjedelmes cikkben számolt be azokról az ENSZ-békefenntartó katonákról, akik a Közép-afrikai Köztársaságban erőszakoltak meg lányokat és nőket. A cikkben megszólal egy 14 éves lány, aki elmondja, hogy egy burundi békefenntartó miként rángatta a barakkjába és erőszakolta meg. Terhes lett, majd szült, és a csecsemőjével a kezében nyilatkozott. 42 szexuális zaklatás és kizsákmányolás esetet regisztráltak akkor a Közép-afrikai Köztársaságban, amit ENSZ-békefenntartók követtek el, és csak egyetlen esetben indult büntetőeljárás, írja a Washington Post. A cikk szerint

MÁR KÜLÖN KIFEJEZÉS IS LÉTEZIK AZOKRA A GYEREKEKRE, AKIK AZ ENSZ-KATONÁK ÁLTAL ELKÖVETETT ERŐSZAKBÓL SZÜLETNEK: BÉKEFENNTARTÓ-BABÁKNAK NEVEZIK ŐKET.

Ban Kimun, a világszervezet főtitkárának hivatala tagadta, hogy félrenéznének vagy eltussolnák az eseteket, és azt mondta, hogy mást nem tehetnek, mint hogy menesztik az erőszakot elkövető katonákat.

Az Oxfam-botrány kirobbanása után az Independent bekérte a vezető brit jótékonysági szervezetektől, hogy egy év alatt hány szervezeten belüli szexuális visszaélést regisztráltak. Az adatokból kiderült, hogy

általános jelenség a nagy segélyszervezeteknél a szexuális visszaélés,

összesen 120 embert vádoltak meg szexuális zaklatással. Csak az Oxfamnál 87 zaklatási vádat regisztráltak 2016 áprilisa és 2017 márciusa között, amiből 53-at jelentettek a rendőrségen. A Save the Children nevű szervezetnél 31, a Christian Aidnél kettő szexuális visszaélést dokumentáltak.

Mondja el véleményét az Index tematikus Facebook-oldalán? Csatlakozzon !