Áll a bál romániai korrupcióellenes ügyészség körül

Laura Codruta Kövesi, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) vezetőjének elmozdítását kezdeményezi Tudorel Toader igazságügyi miniszter - írja az MTI a tárcavezető csütörtöki sajtótájékoztatója alapján.

Toader szerint Kövesi alkotmánysértő, törvénytelen, önkényes, Romániát külföldön lejárató módon vezeti a vádhatóságot, leváltásra pedig a jogállamiság helyreállítása, a korrupcióellenes harc miatt van szükség.

Toader bejelentésével a bukaresti kormányt vezető PSD-ALDE szociálliberális koalíció nyíltan is hadat üzent az úgynevezett "párhuzamos államnak", amely szerintük az országot irányítja. A koalíció vezetői egy ideje azt hangoztatják, hogy Románia ügyészállammá vált, ahol nem érvényesül az ártatlanság vélelme, az országot pedig a titkosszolgálatok és vádhatóságok emberei irányítják.

Toader húsz pontos bűnlajstromot olvasott Kövesi fejére, egyebek mellett azokra az alkotmánybírósági határozatokra hivatkozott, amelyek szerint a DNA - Kövesi vezetésével - az utóbbi év alatt háromszor is alkotmányos konfliktusba keveredett más állami hatóságokkal.

A miniszter felidézte azt az alkotmánybírósági döntést, miszerint a DNA túllépte hatáskörét, beavatkozott a törvényhozás folyamatába, amikor bűnvádi eljárást indított a büntetőjog korrupcióellenes szigorát enyhítő - több százezer tüntető tiltakozását kiváltó, utólag hatálytalanított - 13-as sürgősségi kormányrendelet elfogadása ügyében.

Azt is szóba hozta, hogy az alkotmánybíróság azért is elmarasztalta Kövesit, mert megtagadta, hogy a 2009-es elnökválasztást kivizsgáló parlamenti különbizottság elé járuljon. Ezzel nemcsak elutasította a lojális együttműködést a nép választott képviselőivel, hanem a parlament és az alkotmánybíróság autoritását is megkérdőjelezte, igazság kiderítését is akadályozta - magyarázta.

Toader szerint a korrupcióellenes főügyész - a jogállamiságot sértő módon - "minden áron" elmarasztaló ítéleteket próbált kicsikarni, és előnyben részesítette a nagy médiaérdeklődésre számot tartó, híres emberekre vonatkozó ügyeket. A miniszter azt állította: Kövesi interjúiban félretájékoztatta a külföldi tisztségviselőket, lejáratva ezzel Romániát.

A miniszter felhívta a figyelmet, hogy a korrupció megelőzésének és leküzdésének folytatódnia kell, a DNA nem egyetlen emberből áll, de a vádhatóságnak is tiszteletben kell tartania jogállamiságot, az ártatlanság vélelmét, együtt kell működnie az állam többi intézményével.

A több mint egy éve korrupcióellenes demonstrációkat szervező civil szervezetek felhívására csütörtök este a kormánypalota előtti téren is több száz tüntető gyűlt össze a DNA főügyész védelmében. Klaus Iohannis román államfő is védelmébe vette Kövesit:

"Románia elnöke számos alkalommal elégedettségét fejezte ki a DNA és annak vezetősége tevékenységével kapcsolatban és ezt az álláspontját fenntartja" - olvasható az elnöki hivatal közleményében. Romániában az ügyészségi vezetőket az államfő nevezi ki és válthatja le az igazságügyi miniszter javaslata alapján.