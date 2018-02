Egyre erősebb az olasz maffiás szál a szlovák újságírógyilkosságban

A szlovák belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány távozását célzó aláírásgyűjtést indított egy tényfeltáró újságíró meggyilkolása miatt a szlovák parlament két legnagyobb ellenzéki pártja kedden, két parlamenten kívüli párt pedig lemondásra szólította fel Robert Fico kormányfőt és Robert Kalinák belügyminiszert; Fico gyakorlatilag visszautasította a felhívást.

A fiatal Ján Kuciakot, aki az aktuality.sk szlovák hírportálnak dolgozott és leginkább adócsalással összefüggő bűnesetekkel foglalkozott, barátnőjével együtt Nagymácsédon (Velká Maca) gyilkolták meg egy-egy lövéssel. A hétfőn nyilvánosságra került eset a szlovák közvélemény soha nem tapasztalt mértékű felháborodását váltotta ki, a tragédiára közszereplők tömege reagált, gyakorlatilag egy emberként állt ki az egész szakma a meggyilkolt újságíró és az általa folytatott tényfeltárás mellett, több keddi lap fekete vagy fekete-fehér címlappal jelent meg. Pozsonyi sajtóinformációk szerint az újságírót korábban megfenyegették.

A szlovák parlament két legnagyobb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom aláírásgyűjtést indított Robert Kalinák belügyminiszter és Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitány távozását követelve.

Igor Matovic, az OLaNO mozgalom vezetője és több ellenzéki parlamenti képviselő pozsonyi sajtóértekezletükön azzal indokolta a kezdeményezést, hogy Robert Kalinák és Tibor Gaspar a felelős azért, hogy a rendőrség nem "segített" a gyilkosság áldozatává vált újságírónak, akit a rendőrség feltételezése szerint vélhetően újságírói munkájával összefüggésben gyilkoltak meg.

Igor Matovic ezzel arra utalt, hogy a tényfeltáró újságírót - akit barátnőjével együtt holtan talált családi házukban a rendőrség vasárnap - korábban "megfenyegette" egy szlovák nagyvállalkozó, akiről több cikket is írt. A szóban forgó személy, a politikai és a gazdasági életben is otthonosan mozgó Marián Kocner, akinek neve különböző ingatlanspekulációk és áfacsalási ügyek kapcsán is felmerült, tavaly egy telefonbeszélgetésben azzal "fenyegette" meg Kuciakot, hogy majd ő is "minden mocskot felkutat" az újságíróval és családjával szemben. Emiatt az újságíró feljelentést tett, ám az ügyben indult vizsgálat húzódott és nem vezetett büntetőjogi felelősségre vonáshoz, mivel a vállalkozó kijelentését nem minősítették bűncselekménynek.

A sajtótájékoztatón szintén részt vevő Miroslav Beblavy pártonkívüli parlamenti képviselő azt állította: az olasz maffiának "közeli emberei" vannak a kormányhivatalban. Beblavy ezzel a Sme című pozsonyi liberális lap keddi cikkére utalt, amely szerint Robert Fico egyik volt asszisztense, a jelenleg is a szlovák kormányhivatalban dolgozó Maria Trosková közalkalmazotti munkája előtt közösen tulajdonolt egy céget Antonio Vadala olasz vállalkozóval, akit a lap az olasz maffiához közel állónak tart. A cikk hasonló kötődésről írt egy másik kormányhivatali alkalmazott, Viliam Jasan kapcsán is.

A gyilkosság ügyében - amely egyre erőteljesebb politikai színezetet kap Szlovákiában - a parlamenti ellenzéknél is súlyosabb felelősségre vonást követelt a nagy múlttal rendelkező, de jelenleg parlamenten kívüli Kereszténydemokrata Mozgalom, amely a belügyminiszter mellett Robert Fico kormányfőt is "azonnali távozásra" szólította fel. A párt konkrétumok megnevezése nélkül azt hangoztatta, hogy az érintettek politikai felelősségvállalása "abszolút elkerülhetetlen."

Robert Fico kormányfő és belügyminisztere, illetve az országos rendőrfőkapitány nem sokkal az ellenzéki pártok bejelentése után közös sajtótájékoztatón számolt be a nyomozás állásáról. Tibor Gaspar elmondta: eddig mintegy húsz személyt hallgattak ki, és mivel lehetséges, hogy az ügynek külföldi szálai is vannak, felvették a kapcsolatot a cseh, az olasz bűnüldöző szervekkel és az Europollal. Robert Fico a tájékoztatón lényegében elutasította a lemondását célzó felszólítást, felszólítva az ellenzéket, hogy ne kovácsoljon politikai tőkét a kettős gyilkosság ügyéből.