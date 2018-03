Újra bíróság előtt Carlos, a Sakál

Megkezdődött hétfőn Carlos, a Sakál, vagyis Ilich Ramírez Sánches terrorista utolsó pere Párizsban - írja az MTI. A venezuelai terroristát 2017. március 18-án életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték egy 1974-ben elkövetett kézigránátos támadásért, amelyben két ember meghalt, és 34-en megsebesültek. Az elsőfokú ítélet ellen a Sakál fellebbezett. A 68 éves Carlos pere várhatóan két hétig tart a különleges törvényszék előtt, amelynek tagjai terrorizmussal foglalkozó vizsgálóbírók.

A magát "profi forradalmárként" azonosító Carlos meggyőződéses kommunistaként kezdte terrorista pályafutását, de kommunista titkosszolgálatok éppúgy megbízásokkal látták el, mint az iszlamista diktatúrák, később, már a börtönben pedig harcos kommunistából radikális iszlamistává lett. A párizsi merénylet mellett, amely miatt most újra bíróság elé kell állnia, talán arról a támadásról ismert, amelyet társaival 1975-ben az olajkiteremlő országokat tömörítő OPEC szervezet bécsi székháza ellen hajtott végre, amely során túszul ejtett 60 ember, többek között 11 olajminisztert. Életéről és rémtetteiről itt olvashatnak részletesebben.

A vád szerint az 1974-es párizsi merénylet összefüggésben állt a hágai francia nagykövetségen 1974-ben végrehajtott túszejtéssel. A Japán Vörös Hadsereg nevű felkelőcsoport egyik kommandója, amely a Népi Front Palesztina Felszabadításért nevű szervezethez tartozott, a túszok elengedéséért cserébe egyik tagjuk szabadon engedését követelte a francia hatóságoktól. Az ügyészség azt állította, hogy Carlos, aki ekkoriban a népi front különleges osztagának volt a tagja, azért hajtotta végre a kézigránátos támadást, hogy a francia kormányra nyomást gyakoroljon. Sikerrel is járt, miután a francia hatóságok el is engedték japán foglyukat.

Carlos ügyvédje, Isabelle Coutant-Peyre (aki 2001 óta a felesége is) az újabb per elhalasztását kérte addig, amíg a terrorista átnézheti a peranyagot a számítógépén. A védelem szerint ahhoz ugyanis Carlos nem férhetett hozzá, amióta a Párizshoz közeli Fresnes fegyházából átszállították a Poissy-börtönbe a per idejére. A kérdésről a bíróságnak a héten kell döntenie, mielőtt a per tartalmi részéről megkezdődik a vita.

A venezuelai állampolgárságú Carlos már több mint húsz éve ül börtönben Franciaországban. Szudánban 1994-ben fogta el a francia titkosszolgálat, 1997 végén pedig életfogytig tartó börtönre ítélték egy 1975-ben Párizsban elkövetett hármas rendőrgyilkosságért. Elvileg 2012-ben kérhette volna, hogy feltételesen szabadlábra helyezzék, de 2011 decemberében az 1982-83-ban elkövetett merényletekért újabb életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a héttagú terrorizmusellenes bíróság. Ez utóbbi ítéletet 2013-ban megerősítette a fellebbviteli bíróság. Carlos 35 évvel ezelőtt Franciaországban négy robbantásos merényletet követett el, amelyben 11-en vesztették életüket és mintegy 150-en megsebesültek.

A kétszeres életfogytiglani börtönnel sújtott Carlos helyzetén az újabb eljárás lényegében nem változtat. A per célja az, hogy elégtételt adjon az áldozatok hozzátartozóinak, és rekonstruálja a terrorista franciaországi merényleteinek történetét. A védelem ismét Carlos felmentését fogja kérni, az ellentmondásos tanúvallomásokra hivatkozva. Az áldozatok hozzátartozói és a túlélők szerint "az első pernek volt értelme, mert tanúskodhattak" - mondta Guillaume Denoix de Saint-Marc, a terrorizmus áldozatai francia szövetségének elnöke, aki azt reméli, hogy a bíróság jóváhagyja a tavalyi ítéletet.