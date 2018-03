Magyar orvosok választják szét a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Egy magyar orvoscsapat, dr. Csókay András, dr.Pataki Gergely és dr. Hudák István vállalkozott egyedül arra a nagy kockázatú, többlépcsős beavatkozásra, hogy szétválasztanak egy bangladesi sziámi ikerpárt - írja a Blikk. A lap szerint az első, legveszélyesebb műtétet a napokban hajtották végre.

Az ikerpár, Rabia és Rukiya épp olyanok, mint bármelyik kétéves gyermek: járnak, mosolyognak, kommunikálnak a külvilággal, csak épp a koponyájuknál összenőttek, és bár az agyuk külön-külön kifejlődött, az agykéreg összetapadt - mesélte a lapnak dr. Csókay.

Az orvos szerint közös volt az ikerpár fő agyi szállítóér-hálózata is. "Néztem az MR-leleteiket, és imádkoztam. Majd eszembe jutott: mi lenne, ha az ­óriás agydaganatok viselkedését próbálnánk utánozni, így segítve a gyerekeken. Azaz szépen lassan elzárnánk az ereket, így a keringés másfele terelődik. Ezt csináltuk meg katéteres eljárással! Tudtam, hogy erre egyetlen ember képes, dr. Hudák István kollégám, akivel a Honvédkórházban dolgozunk. Őt rendszeresen hívják a híres külföldi klinikák az eddig megoldhatatlan esetek műtétjét elvégezni. Hazavittem neki a leleteket, és majd három hónapon át konzultáltunk az ügyről. Végül belevágtunk" - mesélte.

Végül sikerrel jártak. Kiutaztak Bangladesbe és egy ötórás műtéttel lezárták a közös nagy és a 24 kisebb vénát is. A két kislány mosolyogva ébredt az altatásból. Most már külön-külön működik az agyuk.

"Áprilisban Pataki Gergely speciális szövettágítókat helyez be, szeptemberben pedig közösen ténylegesen is elválasztjuk egymástól az agyukat: ekkor a koponyacsontjuk egy részét is pótolni kell" – mondta a lapnak Csókay doktor. Szerinte ez sem lesz veszélytelen műtét, addig is mindennap gyakorol.