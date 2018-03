Idegméreggel próbálták megölni a volt orosz kettős ügynököt

Idegméreggel próbálták megölni a Salisburyben életveszélyes állapotban kórházba szállított volt orosz kettős ügynököt és a lányát, jelentette be a BBC szerint a brit rendőrség. Azt is elmondták, hogy annak a rendőrnek is súlyos az állapota, aki először érkezett a helyszínre. Később kiderült, hogy mindhárman kómában vannak, az intenzíven ápolják őket.

A 66 éves Szergej Szkripal mellett a 33 éves lányát is az intenzíven ápolják mérgezéses tünetekkel, mindkettőjüket eszméletlen állapotban találták meg egy bevásárlóközpont előtti padon. A Porton Downban lévő katonai kutatólaborban vizsgálják azt az anyagot, amitől a hatóságok szerint Szkripalék rosszul lettek.

A kórházban ápolt rendőrön kívül már hazamehetett az a két másik rendőr, akik szintén a bevásárlóközpontnál jártak, aztán pedig enyhe tünetek jelentkeztek náluk.

Sally Davies, az angol tisztiorvosi szolgálat vezetője azt mondta, a lakossági közegészségügyi kockázat az eddigi vizsgálati adatok alapján csekély, a hatóságok biztosítottak minden olyan helyszínt, ahol Szkripalék korábban megfordultak.

A rendőrség szemtanúként keresi azokat az embereket, akik Szkripalék rosszullétének időpontjában a környéken jártak. Különösen azokat akarják kihallgatni, akik a közeli étteremben, vagy pubban jártak.

Az Egyesült Királyság erőteljes választ fog adni, ha bármilyen bizonyíték arra utal, hogy Oroszországnak köze volt az ügyhöz, mondta kedden Boris Johnson brit külügyminiszter. Ostobaságnak minősítette az egyelőre tisztázatlan körülmények között mérgezést szenvedett orosz-brit kettős-ügynökkel kapcsolatos kijelentéseket Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Szkripal az orosz hírszerzés ezredese volt, de aztán 13 év börtönbüntetésre ítélték, miután valójában az MI6-nek dolgozott, éveken át Európában beépült fedett ügynökök személyazonosságát adta át a brit titkos szolgálatnak. Szkripal azután kapott menedékjogot Nagy-Britanniában, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között 2010-ben kötött kémcsere keretében kiszabadult. Moszkva akkor négy foglyot engedett el tíz Amerikában fogva tartott kémért cserébe.