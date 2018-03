Lecsaptak a temesvári embercsempészekre

Kiterjedt embercsempész-hálózatra csaptak le szerda hajnalban a román hatóságok Temes és Arad megyében, írja az MTI. Az akció keretében Romániában 12 Temes és Arad megyei helyszínen tartottak házkutatást - az egyelőre nem derült ki, hogy hány embert tartóztattak le.

Február közepén írtuk meg, hogy a német Welt am Sonntag cikke szerint a balkáni útvonal egyik új gócpontja lett Temesvár. A városnak jelentős szerepe van az embercsempészetben, több olyan hálózat is működik ott, ami teherautókkal szállítja az embereket át a román-magyar határon, majd tovább Ausztriába, illetve Németországba. A cikk szerint a német hatóságok akkor már értesítették a román és a magyar társszerveket - aminek úgy tűnik most lett eredménye.

A romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) közlése szerint a nemzetközi embercsempész-hálózat felgöngyölítésére közös nyomozócsoportot hozott létre a németországi bűnüldöző szervekkel, és szerda hajnalban csaptak le.

A DIICOT úgy tudja, hogy a tavaly szerveződött hálózat Törökországból juttatta Bulgárián, Szerbián, Románián, Magyarországon és Ausztrián keresztül Németországba a menekülteket. A Szerbiából Romániába átcsempészett embereket temesvári panziókban helyezték el. A bevándorlók Romániában menedékjogért folyamodtak, majd - míg a román hatóságok a kérésük elbírálásán dolgoztak - Magyarországra csempészték őket.

Fotó: YouTube

A hálózat minden országos sejtjét egy-egy arab származású személy irányította, és a sejtek csakis a vezetőkön keresztül kommunikáltak egymással. A kommunikáció kizárólag az interneten történt, különleges telefonos alkalmazásokon keresztül, telefonon közvetlenül nem hívták egymást.

A nyomozók megállapították: a hálózat szerbiai és romániai sejtjének a vezetői rögzítették, hogy mikor és hol fogják átjuttatni a bevándorlók egy-egy csoportját a szerb-román határon, a romániai sejt vezetője pedig megadta a szállítóknak a GPS-koordinátákat, ahonnan a csoportot fel kell venniük, és közölte azt a temesvári helyszínt is, ahová a bevándorlókat el kellett juttatniuk.

Külföldön bejegyzett gépkocsikkal szállították őket, hogy nehezebb legyen a rendszám alapján ellenőrizni a járműveket. A hálózat hatékony rendszert használt a bevándorlók által kifizetett pénzek eljuttatására is.

Amint a DIICOT közölte: a bevándorlókat arra tanították, hogy tartsák kikapcsolva a mobiltelefonjaikat a határátlépés idején, és ha elfogják őket, akkor a készülékekből a gyári beállítások visszaállítása gombbal töröljenek minden információt. A migránsok a szolgáltatásokért fejenként 4-5 ezer eurót fizettek.