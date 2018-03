Egy oroszlán elé vetette a feleségét egy dunaszerdahelyi férfi

A fiával együtt bűnösnek találta az 55 éves H. Lehelt a Dunaszerdahelyi Járásbíróság csütörtökön, írja a Bumm.sk. A Szlovákiában élő férfi előbb megütötte, majd a házi kedvencként tartott oroszlán elé lökte feleségét.

A férfi a tárgyalás során többször is hangoztatta ártatlanságát, az ítélethirdetés előtt a férfi az újságíróknak azt mondta,

Hazugság, minden hazugság, ez a dunaszerdahelyi rendőrség munkája. A tébolyult feleségem a fiamat késsel fenyegette, majd kiengedte az oroszlánt.

Az alvilággal is összeköttetésben álló H. Lehel felesége jelenleg is kórházban van. A vád alól a férfi és a korábbi házasságából származó fia is fellebbezett.