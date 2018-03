Aláírták a koalíciós szerződést Németországban

Sok dolga lesz az új német szövetségi kormánynak, és megalakulása után rögtön el is kezdi a munkát - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben a koalíciós szerződés aláírása előtt.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke a közös kormányzásra készülő pártok vezetőinek tájékoztatóján elmondta, hogy az új kormánynak választ kell adnia az embereket foglalkoztató kérdésekre, így gondoskodnia kell arról, hogy a szociális piacgazdaság modellje megújuljon és alkalmazkodjon a globalizáció és a digitalizáció miatt változó környezethez.

Gondoskodnia kell arról is, hogy mindenkihez elérjen a jólét, és a szociális biztonságtól a közbiztonságig terjedően biztonságot nyújtó, cselekvőképes állam épüljön. Ez azt is jelenti, hogy a menekültek integrációjában és a védelemre nem szoruló, németországi tartózkodásra nem jogosult emberek ügyében is érvényt kell szerezni a jognak és a törvényeknek. Ezen a területen nagy feladatok várnak az új kormányra - mondta Angela Merkel.

SPD: Ez nem szerelmi házasság

Olaf Scholz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) ügyvezető elnöke kiemelte, hogy a második világháború utáni német történelem negyedik nagykoalíciója "nem szerelmi házasság" eredménye, de a szociáldemokraták készen állnak a konstruktív együttműködésre. Számukra a kormányzás nem öncél, hanem lehetőség arra, hogy minden egyes napon egy kicsit jobbá tegyék a Németországban élő emberek életét.

A legfontosabb feladatnak az EU, a demokrácia és a németországi jólétet biztosító szociális piacgazdaság megőrzését nevezte. Kiemelte, hogy a jobboldali populista pártok erősödése és a digitalizáció közepette olyan elképzeléseket kell kidolgozni, amelyek a húszas és a harmincas években is biztosítják e célok teljesítését.

A pénzügyminiszteri tisztség várományosa hitet tett az államháztartási egyensúly megőrzését célzó, fegyelmezett pénzügypolitika mellett, kitartva a tárca előző vezetője, Wolfgang Schäuble irányvonala mellett.

CSU: Nagykoalíció a kisemberekért

Horst Seehofer, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke hangsúlyozta, hogy a három párt nagykoalíciót alkot a kisemberekért, a társadalom többségét alkotó középrétegekért, amelyek bizalmát csak munkával és teljesítménnyel nyerheti el.

Szerinte a tavalyi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás eredményeiből tanulva minden korábbinál erősebben jelenítik meg a szociális dimenziót a koalíciós szerződésben, ezt mutatja a többi között, hogy az adófizetők 90 százalékának csökkennek a terhei, és gigantikus fejlesztések indulnak az ápolásra szorulók ellátásában.

Pártja teljes mértékben elégedett a koalíciós szerződéssel, így a menekültüggyel, migrációval, bevándorlással kapcsolatos fejezetekkel is. A belügyminiszteri tisztség várományosa leszögezte, hogy a bűncselekmények elkövetőivel szemben a zéró tolerancia elve érvényesül, származástól, nemzetiségtől függetlenül.

A tájékoztató után a Bundestag egyik irodaépületében a pártelnökök, a frakcióvezetők és a pártfőtitkárok ünnepélyesen aláírták a koalíciós szerződést.

A Bundestag szerdán választja meg ismét - negyedik alkalommal - Angela Merkelt kancellárnak. Utána Frank-Walter Steinmeier államfő a hivatalában kinevezi a kormány tagjait.

