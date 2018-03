A zimbabwei rendőrség nyomozást indított a megdöntött diktátor Robert Mugabe felesége, Grace Mugabe ellen. A vád szerint a nő egy egész orvgazda hálózatot működtetett, ami több tonna elefántagyarat, aranyat, és gyémántot juttatott ki az ország területéről.

Emmerson Mnangagwa azután rendelt el rendkívüli nyomozást, hogy Adrian Stern ausztrál újságíró olyan fotókkal és egyéb erős bizonyítékokkal szolgált, amelyek terhelőek az egykori first lady-re vonatkozóan. Az újságíró négy hónapon keresztül nyomozott, közben potenciális vásárlóként beépült a rendszerbe, így tudta meg azt is, hogy az egykori first lady-nek jelentős szerepe van a rendszer működtetésében.

Az Stern reméli, hogy megfelelő súlyú ítélet fog születni az ügyben, ugyanis az hatással lehetne az orvvadászatra. Eddig elsősorban a vadászokat büntették, akik egy zsiráf kilövéséért akár 20 évet is kaphattak, azonban a rendszer valódi fenntartóit ritkábban kapják el, vagy büntetik megfelelően.

A Telegraph pénteki cikkében kitér arra, hogy az újságíró megmutatott egy olyan felvételt, amin egy azóta elítélt orvvadász elmeséli, hogy hogyan használta ki az egykori first lady azt, hogy a reptéren nem vizsgálták az a csomagjait, beleértve akár komplett kartondobozokat, ha az hozzá tartozik. A felvételen beszélő 36 éves helyi férfi később társával 16,000 font értékű elefántagyarat akart eladni, az újságírónak, akinek köszönhetően a rendőrök lecsaptak az orvgazdákra. Sternt ügy koronatanújaként többször életveszélyesen megfenyegettek, ha kiáll az április 9-i tárgyaláson tanúskodni az orvvadászok ellen.

Zimbabwe területén egy 2016-os felmérés szerint nagyjából 86 ezer elefánt él, ami a második legnagyobb állomány Afrika területén. 2013 és 2016 között 900 elefánt lett orvvadászok áldozata, ebből 250-et kilőttek, vagy megmérgeztek ciánnal.