Cikkünk folyamatosan frissül.

Túszokat ejtettek egy francia szupermarketben a dél-franciaországi Trèbes-ben. Lövések is voltak a helyszínen, a hatóságok szerint egy vagy két ember is megsérülhetett. Rendőrségi források szerint legalább egy halálos áldozat is lehet.

A túszejtő állítólag az Iszlám Állam nevében követte el a támadást.

A Le Figaro szerint három csendőrségi helikoptert is a helyszínre küldtek, és a France Infónak nyilatkozó szemtanúk szerint 2-300 csendőr is a boltnál van.

A Trèbes-i polgármester szerint a túszejtővel már csak egy rendőr maradt a szupermarketben, a többi túsz kiszabadult, de egyelőre ezt más források nem erősítették meg.

Édouard Philippe miniszterelnök azt mondta, hogy a helyzet súlyos, a helyszínre indult. Az AFP-nek a párizsi ügyészség azt mondta, hogy terrorcselekményként kezelik az ügyet.

Prise d'otage en cours au Super U à #Trèbes dans l'Aude. Un homme aurait ouvert le feu en direction d'un CRS qui a été blessé. Plus de détails suivront. pic.twitter.com/KtFiQXdvtp — [ Lies*Breaker ] (@Lies_Breaker) 2018. március 23.

Nem sokkal korábban egy férfi az autójából rálőtt egy csoport rendőrre a 10 km-re lévő Carcassonne-ban, az egyiküket a vállán sebesítette meg. A támadó hat lövést adott le, mielőtt Trèbes irányába elmenekült volna, ezért több francia lap azt feltételezi, hogy ő ejtett húsz perccel később túszokat.

Hivatalosan viszont egyelőre nem tudni, hogy a két esetnek van-e köze egymáshoz.