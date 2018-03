Bajorországban hozhatják létre az első német menekültgyűjtőt

Az új német belügyminiszter, Horst Seehofer gyűjtőállomásokat létrehozását kezdeményezte, ahol addig laknának a menedékkérők, amíg el nem dől, hogy maradhatnak-e az országban. Maximum 18 hónapot tölthetnek majd ezeken az állomásokon - írja a BBC, ami "anchor center"-nek, magyarul horgonyzó állomásnak nevezi ezeket.

Az első ilyen központot Bajorországban tervezik létrehozni idén októberig bezárólag, és kiemelt ügyként kezelik. A konkrétabb részletek nyilvánosságra hozását húsvét utánra ígérik, de annyit elárultak, hogy szabad lesz elhagyniuk a központokat az ott lakóknak.

Az intézkedés ellenzői szerint ez azért nem jó megoldás, mert az ilyen központokban könnyen alakulnak ki erőszakos lázadások, és nehezebbé teszik a menekültek integrációját, ráadásul sokszor több időbe telik a menekültek hivatalos ügyintézése 18 hónapnál.

A menekültügyben a belügyi- és hazaminisztérium élére kinevezett Horst Seehofer CSU-elnök Orbán Viktor menekültpolitikáját kezdettől elismerte, emiatt Angela Merkellel is szembekerült. Korábban is hangoztatta, hogy első intézkedései között komoly szigorítások szerepelnek. Fel akarja gyorsítani a menekültkérelmek elbírálását, és ezzel együtt növelni akarja a kiutasítások számát. Seehofer különös szigorral járna el a bűnözőkkel és a demokratikus rendszerre veszélyt jelentő személyekkel (például terrorizmusra buzdító hitszónokokkal) szemben. Angela Merkel 2015-ös intézkedései nyomán több mint egy millió menekült érkezett Németországba, emiatt a választásokon meg is erősödtek a szélsőjobboldali erők.