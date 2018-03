Merénylet történt a francia száműzetésben élő azeri újságíró ellen

Rahim Namazov, azerbajdzsáni politikai menekült újságíró kocsiját szétlőtték, miközben a franciaországi Colomiers-ben autózott feleségével, hivatkozik az MTI az AFP hírügynökségre.

Felesége belehalt a sérüléseibe, Namazov is válságos állapotban van, miután hátba lőtték. Összesen hét lövést adtak le rájuk, miközben a település egyik lakónegyedében autóztak.

Colomiers (31) : Un journaliste azeri victime de coups de feu à Colomiers, sa femme est décédée. Rahim Namazov dénonçait le régime autoritaire de son pays - https://t.co/JnegORmYft pic.twitter.com/hLxJAXorS7 — Fdesouche (@F_Desouche) 2018. március 30.

Colomiers szocialista polgármestere, Karine Traval-Michelet szerint felmerül a politikai indíttatású támadás gyanúja, hiszen Namazov egy olyan újságíró, akit hazájában megkínoztak és börtönbe vetettek, és politikai menekültként élt Franciaországban. Azt is leszögezte, hogy ez a támadás teljesen független a múlt heti túszejtős támadástól. Azt is elmondta, hogy ő például nem is tudott arról hogy Namazov a Toulouse nyugati peremén található városban élt, ahogy arról sem, hogy politikai menedéket kapott. Namazov egyébként 2010 óta élt a környéken.

Valódi azeri újságírónak lenni önmagában veszélyes próbálkozás, a Riporterek Határok Nélkül 2017-es sajtószabadság-indexében a vizsgált 180 ország közül Azerbajdzsán a 162. helyezést érte el, olyan helyek előzik, mint Egyiptom, Irak vagy Fehéroroszország.