Gyerekpornó miatt vettek őrizetbe egy volt szentszéki diplomatát Vatikánban

A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton egy nyugalmazott szentszéki diplomatát, aki korábban a Vatikán egyesült államokbeli nagykövetségén teljesített szolgálatot – írja az MTI.

Carlo Alberto Capellát tavaly szeptemberben hívták vissza washingtoni kiküldetéséből miután, az amerikai külügyminisztérium arról értesítette a szentszéket, hogy megsérthette a gyermekpornográfiát büntető törvényeket, de a Vatikán nem egyezett bele a diplomáciai mentességének feloldásába, és saját hatáskörében indított ellene vizsgálatot.

A Capella elleni vatikáni vizsgálat még nem zárult le, a Vatikán szűkszavú közleményéből pedig nem is derült ki, hogy pontosan mivel gyanúsítják. Az ügy mindenesetre elég kellemetlen a múltbeli gyermekmolesztálásos esetek miatt már egyébként is megcsappant reputációval rendelkező Vatikán számára, és valószínűleg a helyén is fogják kezelni, hiszen ugyan Ferenc pápa zéró toleranciát hirdetett az ilyen esetekre, de így is sok bírálatot kap. így ezzel tökéletes példát lehetne statuálni.

A vizsgálat lezárulta után amúgy Capella lehet az első olyan vádlott a vatikáni bíróság előtt, aki gyerekek terhére elkövetett bűncselekmények miatt ül majd a vádlottak padjára, a legutóbbi ilyen ügyben megvádolt diplomata ugyanis még pere kezdete előtt meghalt.